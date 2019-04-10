Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге

Президент Владимир Путин одобрил введение в Петербурге сбора с туристов — об этом сообщил врио губернатора города Александр Беглов «Ведомостям». Сбор будет взиматься только с иностранцев и составит 100 рублей в сутки.

Осуществлять сбор будут гостиницы. Эти деньги направят на реконструкцию и ремонт исторического центра города и развитие туристической инфраструктуры. На данный момент 255 жилых домов со сложной фасадной конфигурацией нуждаются в обновлении. «Вот чтобы отремонтировать 255 объектов, нам нужно затратить ни мало ни много 17 млрд руб. Где взять эти деньги?» – заявил Беглов.

Напомним, что в 2018 году объявили, что в Петербурге могут ввести туристический сбор. Об этом заявил председатель Комитета финансов Смольного Алексей Корабельников во время «нулевых» чтений проекта бюджета на 2019 год.

Нововведение должно было позволить пополнить городскую казну. По предварительным подсчетам, в следующем году город может потерять до 18 млрд. рублей из-за отмены налога на движимое имущество и еще 9 млрд из-за заморозки ставки налога на прибыль.