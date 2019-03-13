Петербуржцы устроили себе челлендж на катке Новой Голландии: за день проехали на коньках 100 километров
Два Петербуржца, Даниил Обухов, конькобежец, участник Летней Универсиады в Тайпее по скоростному катанию на роликах на марафонской дистанции в 42 километра, и Евгений Плешков придумали для себя челлендж: проехать за один день 100 километров на коньках.
Для эксперимента молодые люди выбрали каток Новой Голландии.
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Обожаю своих друзей! Даня @daniel_vladimirovich — конькобежец, спортсмен, участник российских соревнований по конькобежному спорту на короткие и средние дистанции, и даже Универсиады в Тайпее по скоростному катанию на роликах на марафонской дистанции в 42 километра. С Женей @ppppleshkov они придумали челлендж: за один день проехать 100 километров на коньках на катке на @newhollandisland. Ранее они уже проезжали 46 километров за день, но сейчас решили целенаправленно покорить эту дистанцию. Включили «Страву» и поехали... Стартовали в 11 утра, задача была финишировать до закрытия катка в 21:00. Почти сразу пошли с опережением запланированного графика. За час проезжали по 15-18 километров. Каждый час прерывались на получасовую заливку катка. Через 6 часов к 60 километрам начало «накрывать», организм уставал. Они ехали дистанцию как конькобежцы, не с прямой спиной, а в стойке, с постоянно согнутыми ногами и корпусом, чтобы развивать скорость. Я проехала с ними всего 5 километров в таком положении и у меня уже заболела спина! На видео видно, как они работают в паре, идут синхронно, с одинаковыми движениями, со сменами (когда один выходит на лидирующую позицию, а второй отдыхает за его спиной). К 18 часам проехали уже 77 километров и начали больше отдыхать — проезжали 10 километров за полчаса и шли отдыхать, чтобы не терять в скорости. К 19 часам проехали 90 километров и оставили последнюю десятку на финальный час работы катка, чтобы финишировать максимально красиво 🍾 Суммарно все заняло день, почти 10 часов, но чистое время езды — 4 часа 39 минут. Теперь ребята собираются на Байкальский марафон в следующем году, чтобы там там проехать 150 километров по льду Байкала 💪
Стартовали в 11 утра, катались весь день — с 30-минутными перерывами на чистку катка. Закончили челлендж примерно к 20:30. То есть, чистое время езды вышло четыре часа 39 минут.
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