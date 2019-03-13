Петербуржцы устроили себе челлендж на катке Новой Голландии: за день проехали на коньках 100 километров

Два Петербуржца, Даниил Обухов, конькобежец, участник Летней Универсиады в Тайпее по скоростному катанию на роликах на марафонской дистанции в 42 километра, и Евгений Плешков придумали для себя челлендж: проехать за один день 100 километров на коньках.

Для эксперимента молодые люди выбрали каток Новой Голландии.