Теперь животные-потеряшки в руках чиновников. Им поручат размещать о них информацию в интернете и создавать приюты
На первом чтении 13 марта депутаты петербургского парламента утвердили законопроект, наделяющий чиновников Смольного дополнительными возможностями для помощи домашним питомцам. Авторами выступили депутаты Роман Коваль и Денис Четырбок.
По документу профильные комитеты Смольного будут отвечать за создание и работу приютов, определять порядок обращения с безнадзорными животными и размещать в интернете информацию о домашних питомцах, от которых отказались владельцы.
Органы местного самоуправления смогут назначать места для выгула собак. Авторы документа обратили внимание на то, что к ним часто обращаются владельцы собак с просьбой соорудить площадку для животных, однако в силу юридических нюансов сделать это невозможно, поскольку у органов местного самоуправления нет соответствующих полномочий. Муниципалитетам понадобится финансирование на эти цели.
Так как в тексте говорится о животных без хозяев, речь может пойти даже о крысе. Хотя очевидно, что депутаты имели в виду кошек и собак.
Ранее «Собака.ru» публиковала истории людей, приютивших бездомных животных.
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