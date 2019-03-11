В Петербурге пройдет фестиваль веганства, экологии и социальной справедливости
Уже в эти выходные, 16 и 17 марта, в Петербурге на Красногвардейской площади, 3Е пройдет большой фестиваль «Знак равенства». Он будет посвящен веганству, экологии и социальной справедливости.
«Собака.ru» пообщалась с одной из организаторок фестиваля Юлией Ботух и узнала, какая история у этого мероприятия, кто из известных личностей там будет присутствовать и для чего нужен «Знак равенства».
Насколько нам известно, в таком масштабе фестиваль проходит впервые. Как было раньше?
Впервые проходит именно фестиваль «Знак равенства». А до этого наша команда делала «Веган Фест», «Зеленую Ярмарку» и некоторые другие проекты, посвященные веганству и экологии. Самый большой из них длился три дня и собрал 10 тыс. гостей. Первый Веган Фест мы провели в ноябре 2015 года.
Для чего нужен «Знак равенства»? С какой целью вы его организовываете?
В прошлом году мы решили, что хотим расширить повестку фестиваля и говорить не только о веганстве, но и социальной справедливости, выступая против любых форм ксенофобии. Мы считаем, что очень важно демонстрировать миру правильные идеи. В особенности, идеи, направленные на решение проблем несправедливости и неравенства на нашей планете, частичкой которой каждый из нас является. Поэтому в основу «Знака Равенства», помимо веганства, экологичного образа жизни и осознанного потребления (основных тем Веган Феста), легли идеи феминизма, прав человека и социальной справедливости.
Мы мечтаем, чтобы скорее приблизился тот день, когда дискриминация по половому/видовому/расовому/любому другому признаку останется в прошлом!
Мы хотим, чтобы единомышленники знакомились, общались, обменивались опытом и создавали совместные полезные проекты.
Когда у тебя есть поддержка, ты не чувствуешь себя белой вороной и можешь быть самим собой, свободным, равным и способным противостоять системе! А еще мы стремимся помогать рынку этичной и экологичной местной продукции развиваться, а людям открывать для себя новых производителей и производительниц.
Как думаете, сколько будет гостей на «Знаке равенства»?
Мы ожидаем четыре-пять тысяч человек. Надеемся, так и будет!
Принимают ли участие в фестивале какие-то известные личности?
Да, будут Будут Белла Рапопорт, Александр Панчин, Алексей Водовозов, популярные блогерки и авторки телеграмм-каналов — Саша Казанцева, Леля Нордик. Леля будет диджеем на вечеринке, а остальные проведут интересные лекции.
Кто занимается организацией фестиваля? Как много времени на это уходит?
У нас в команде 8 человек. Фестиваль готовится с октября 2018, все происходит параллельно основным работам организаторок и организаторов.
Фестиваль обещает быть действительно интересным. Здесь будут: фантастическое количество еды, все производители растительных и эко-товаров, интересные лекции и полезные мастер-классы, популярные блогеры и блогерки , безалкогольная вечеринка, йога, музыка, общение, активности для детей, розыгрыши, подарки и даже песики!
Билеты можно приобрести здесь.
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