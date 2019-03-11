Работа за идею: Павел Дуров не заплатил программистам Telegram 800 000 долларов

Основатель Telegram Павел Дуров объявил в 2016 году конкурс botprize по созданию ботов для мессенджера. Как сообщают в ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров, в его условиях было указано, что призы будут выданы в 2016-2017 годах. Однако наступил 2019, а победители так и не определены. Призовой фонд составлял $1 млн, из которого $800 тыс. так и не были выплачены участникам.

«К нашему сожалению команда Telegram после пафосного объявления конкурса по созданию ботов botprize с призовым фондом $1 млн и награждения первых пяти разработчиков суммарно на $200 тыс. забыли про остальных участников, — говорит директор АППСИМ Владимир Зыков. — Конкурс был объявлен в 2016 году. За три года можно ведь было проверить работы остальных конкурсантов?»

Разработчик бота для конкурса botprize Денис Пешехонов работал над созданием бота полгода: « Всё казалось хорошо. Мне сказали, что прием заявок был закрыт 31 декабря 2017, но всех уже отправленных ботов проверят вручную. Прошло ещё больше года, никакой реакции вообще. Компания нигде не упоминала про конкурс, не подводила результаты, не наградила больше ни одного участника. Вопросы в Twitter никакой реакции не принесли. При этом Telegram спокойно запускал новые конкурсы».

9 марта 2019 года Дуров объявил о новом конкурсе для разработчиков и дизайнеров. Им нужно разработать лучший код для сбора аналитики каналов. Призовой фонд $150 тыс.

Участники АППСИМ призывают Павла Дурова принести извинения участникам конкурса и выполнить взятые на себя обязательства.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что Павел Дуров анонсировал полное обновление приложения Telegram для iOS, которое должно произойти в течение двух недель. Об этом он написал в своем телеграм-канале.