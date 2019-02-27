В доме актера имени Станиславского дадут благотворительный концерт для ветеранов — с солистами Мариинского и Михайловского
В Доме актера имени Станиславского дадут благотворительный концерт для ветеранов, приуроченный к Международному женскому дню. Специальными гостями станут солисты оперы и балета Мариинского и Михайловского театров.
5 марта на сцене Дома актера имени К. С. Станиславского в программе благотворительного вечера выступят Игорь Калб, Александра Иосифиди, Леонид Сарафанов, Олеся Новикова, Алиса Петренко и другие. За костюмы и визуальную составляющую отвечает Модный дом Татьяны Парфеновой — многократный номинант премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». Начало в 15:00.
Дизайнер одежды Татьяна Парфенова — одна из ключевых фигур в модной индустрии России. В 1995 году она открыла собственный Дом моды, а уже в апреле получила первую премию «Золотая пуговица» на международном фестивале «In Vogue» за первую коллекцию Дома «Сафрон». Осенью 1996 года на Неделе российской моды коллекция Парфеновой «Гора Марата» была признана лучшей коллекцией года, а платье из этой коллекции получило Гран-при «Золотая вешалка» на московском конкурсе «Платье года-96». С тех пор созданные дизайнером коллекции с успехом показываются как на Неделях моды в России, так по всему миру.
Напомним, в октябре прошлого года бренд «Тело и Душа», основанный дизайнером Татьяной Парфеновой и прима-балериной Мариинского театра Дианой Вишневой, презентовал первую коллекцию одежды «для спорта и жизни». А еще Парфенова не только блистательный кутерье — по ее прозе поставили спектакль «Пробуждение» — «это монологи о несбывшихся мечтах, любви и неизбежном одиночестве, о красоте, которую не всегда можно описать привычными словами, и о предметах, которые люди склонны одушевлять».
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