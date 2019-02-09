Граффити «под Бэнкси» в защиту детской поликлиники Петербурга уничтожили

На Мытнинской улице в Петербурге уничтожили граффити-оммаж на работу Бэнкси «Девочка с воздушным шаром», которое было размещено там для привлечения внимания к проблеме детской поликлиники №44. С момента появления стрит-арта прошло меньше суток.

«Администрация района расставила приоритеты? Граффити с рекламой наркотиков не трогать месяцами. Стрит-арт о детской поликлинике уничтожать в течение суток», — возмущаются в сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания». Граффити принадлежало руке петербургского художника Леши Бурстона, а идея создания была приурочена проблеме вокруг детской поликлиники №44 в Центральном районе. В помещении поликлиники был запланирован ремонт и переезд во временное здание на улице Кременчугский, 13, но оно оказалось не готово.

Работа в центре Петербурга — переработка знаменитого рисунка Бэнкси «Девочка с воздушным шаром». Впервые изображение девочки, тянущейся за улетающим воздушным шаром, появилось в 2002 году на стене типографии в районе Шордич на востоке Лондона. Через несколько месяцев картина была нарисована еще и на южном берегу Темзы — там ей сопутствовала надпись «Всегда есть надежда». После протеста против режима Асада в Сирии художник вновь повторил «Девочку», закутав ее в платок — так она стала символом кампании по поддержке беженцев с Востока.

Напомним, в начале года также быстро «расправились» с другим предметом уличного искусства — граффити «Дверь в советский Новый год». Спустя несколько часов после появления граффити на Суворовском проспекте, которое принадлежало кисти уличного художника Паши Каса, от изображения избавились коммунальщики — и петербуржцы решили самостоятельно восстановить граффити. После этого депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок сообщил о готовности «прекратить войну с искусством».