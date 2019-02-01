Уничтожить остров Новая Голландия и засыпать канал Грибоедова: самые странные проекты Петербурга

Кажется, исторический район Коломна не менялся со времен основания Петербурга. Но планов на его реорганизацию было много: здесь могли появиться проспект Николая II и «Путь Славы», а Новая Голландия рисковала перестать быть островом. Соавтор блога @kolomna_locals Наталья Карасева специально для «Собака.ru» вспомнила три удивительных нереализованных проекта.

Проспект Николая II вместо Крюкова канала Сложно представить, но в современном Петербурге можно было бы гулять по проспекту Императора Николая II. В исторических перипетиях XX века его бы, скорее всего, переименовали, но потом обязательно вернули историческое название. Проспект мог появиться в результате засыпки Крюкова канала – пожалуй, самого живописного в Коломне, протекающего от Мойки до Фонтанки. Идея заключить Крюков канал в трубу, а на его месте устроить сухопутную артерию родилась в 1910 году. Предложение выдвинул Леонтий Бенуа – архитектор, член именитой художественной династии и редактор профильного еженедельника «Зодчий». Вместе с соратниками – металлургом и инженером путей сообщения Федором Енакиевым и гражданским инженером Марианом Перетятковичем они разработали план масштабной реконструкции Коломны и района Семеновских рот. По нему засыпанная трасса ведет к площади, разбитой за Троицким собором, и новому вокзалу Северо-Западных железных дорог. Планировалось, что строение со временем заменит Балтийский и Варшавский вокзалы на Обводном канале. То есть основная задача, которую решила бы радикальная перестройка района – перенос железной дороги ближе к центру города. Проект имел все шансы на реализацию. Авторы активно пропагандировали план, выступали с докладами, издали труд «Задачи преобразования Санкт-Петербурга» и сделали выставку материалов в Академии Художеств. 25 марта 1913 года ее посетил Николай II – экскурсоводом выступил соавтор Енакиев. Императору все понравилось, но планы сорвались с началом Первой Мировой.

Не остров Новая Голландия Засыпка каналов не была для Петербурга XIX века чем-то необычным. Так постоянной перекройке подвергался Адмиралтейский канал – по мосту через него сейчас организован вход на остров Новая Голландия. Протяженность канала сегодня составляет всего 440 метров, а до 1842 года он начинался у Адмиралтейства, делил Исаакиевскую площадь на два берега и служил для переправы корабельного леса со складов на верфь. Вокруг оставшегося отрезка регулярно возникали инициативы по засыпке: из-за обмеления, дороговизны укрепления набережной и чистки артерии, а также из-за утраты Новой Голландией функций склада. Гранитная набережная здесь появилась только в 1950-е. Идея по уничтожению Адмиралтейского канала шла рука об руку с необходимостью реконструировать Новую Голландию. Во второй половине XIX века за островом закрепился имидж склада с флотским утилем. Некогда стратегически важную локацию не красила и хаотичная застройка. На территории было все: от мясосольного производства до бань для заключенных тюрьмы «Бутылка». С 1880-х архитекторы один за другим начали предлагать засыпку центрального пруда и окружающих каналов, сноса всех построек и организации на их месте городской площади. На ней зодчим виделись жилые дома, концертные залы, выставочные павильоны, скверы и гостиницы. В случае реализации коммерческие площади приносили бы спонсорам немалые доходы, поэтому предприниматели активно лоббировали план по реконструкции через авторитетный журнал «Зодчий». От радикальной реконструкции остров спасло создание на его территории технически совершенного Опытового бассейна для испытаний судов. Остров стал центром модернизации флота, и идеи об его уничтожении остались в прошлом.

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«Путь Славы» вместо канала Грибоедова Еще одна попытка избавиться от воды в Коломне случилась в 1869 году. К этому времени Екатерининский канал (с 1923 года канал Грибоедова) был больше похож на сточную канаву, чем центральную водную артерию в европейской столице. В него сбрасывались все нечистоты из домов, из-за слабого течения вода пахла канализацией, а из-за обмеления по каналу практически не ходили лодки. Воспользовавшись этими обстоятельствами, предприимчивые архитекторы и инженеры из строительной фирмы «Господа Мюссард, Бенуа и Буров» предложили засыпать канал от его истока в Мойке до Калинкина (сейчас Старо-Калинкина) моста. При защите плана в Городской думе авторы проекта прикрывались благими мотивами. Бульвар на месте канала планировали назвать «Путь Славы». Он бы стал рекреационной зоной с чугунными скамейками, фонтанами, деревьями, киосками и бюстами всех русских правителей великих князей, царей и императоров от Рюрика до Александра II. Акционеры выдвинули городу два требования: передать им на 50 лет в частную собственность новую транспортную ветку и безвозмездно отдать им все материалы, которые останутся от набережных и мостов. На этом этапе комиссия заподозрила неладное и отклонила проект, обнаружив в нем корыстную подоплеку. Несмотря на благосклонность к реконструкции императора Александра II, градостроители отказались реализовывать дорогостоящую идею. Подробнее о нереализованных архитектурных проектах в Коломне можно узнать на лекции 2 февраля в особняке общества «Пальма». Вход свободный по предварительной регистрации. Текст: Наталья Карасева