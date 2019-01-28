В центре Петербурга появились плакаты в поддержку Кокорина

В понедельник утром в центре Петербурга обнаружились сразу несколько плакатов в поддержку футболиста Александра Кокорина. На них изобразили самом спортсмена, надпись «Своих не бросаем» и хештег #СашаМыСТобой.

Кто развесил плакаты — неизвестно. Точно такая же фотография Кокорина опубликована 27 января в его Instagram. Также отмечается, что с 28 января по 6 февраля в Петербурге будут собирать подписи в поддержку футболиста.

Спортсмены Александр Кокорин и Павел Мамаев будут находится в СИЗО до 8 февраля. В октябре футболисты участвовали в избиении чиновника Минпромторга. Пострадавший — директор департамента железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак. Он сделал замечание компании спортсменов, которые очень громко себя вели в кафе. В ответ футболисты оскорбили его по национальному признаку и ударили стулом по голове. Инцидент произошел в московской «Кофемании» на Большой Никитской улице. Помимо этого спортсмены спровоцировали конфликт с водителем Виталием Соловчуком.

11 октября суд Москвы арестовал Мамаева, Кокорина и его младшего брата. 18 октября спортсменам предъявили обвинения в хулиганстве и побоях. Однако 21 декабря стало известно, что статью обвинения переквалифицировали, и теперь футболистов обвиняют в «умышленном причинении легкого вреда здоровью».

За Александра Кокорина в суде поручились президент «Зенита» Фурсенко и главный тренер петербургского футбольного клуба Сергей Семак.