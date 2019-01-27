В Петербурге начали измерять сугробы в Филиппах Киркоровых

Проблема уборки снега этой зимой волнует петербуржцев как никогда сильно — горожане жалуются на шум снегоуборочной техники, сложную ситуацию на дорогах и тротуарах, в выходные выходят на уборку территорий вокруг школ . При уборке улиц снег формируется в сугробы и днями не вывозится из города. Издание «Бумага» нашла вариант, как проверить, действительно ли сугробы такие большие — и начала измерять их высоту в Филиппах Киркоровых.

Рост короля эстрады составляет 190 сантиметров. Им, как попугаем из советского мультфильма «38 попугаев», начали измерять высоту сугробов (и довольно стильно). За первый месяц 2019 года выпало более 82 сантиметров снега, что является новым рекордом — последний раз такое было зафиксировано в 2011 году. Все это время за ситуацией на дорогах и тротуарах следят коммунальные службы, которые работают в усиленном режиме — улицы убирают 1161 единица техники и 1061 специалист ручной уборки.

Напомним, активисты сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания» опубликовали экшен видеоотчет о нелегком восхождении на гору. Они нашли самый высокий сугроб и взобрались на него, вооружившись знаменем-гербом. Если вы устали расстраиваться из-за снега, который мешает выходить из дома, «Севкабель Порт» запустил бесплатные мастер-классы по катанию на коньках для тех, кто не умеет, но очень хочет научиться уверенно стоять на льду. И помните, что главный синоптик Петербурга призвал радоваться снежной зиме и научиться вовремя убираться.