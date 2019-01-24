В Петербурге возобновили выдачу лекарств людям с ВИЧ

В поликлиниках Петербурга снова начали планово выдавать лекарства ВИЧ-положительным людям, заявила вице-губернатор города Анна Митянина.

Чиновница на совещании Смольного заявила, что все петербуржцы с ВИЧ должны получать терапию по месту жительства, как это всегда было раньше. Она также отметила, что правительство города собирается расширить сеть кабинетов этой практики. Финансов, по словам Митяниной, на лекарства достаточно.

Выдача лекарств в районных поликлиниках временно прекратилась из-за того, что чиновники неправильно истолковали документы контрольно-счетной палаты, сказала вице-губернатор.

Напомним, 21 января появилась информация о том, что контрольно-счетная палата не нашла оснований для работы отделений хронических вирусных инфекций, где выдавали лекарства. Всех пациентов направили в городской «СПИД-центр».