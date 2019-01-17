Лев Лурье о развитии города: «Стены кормят Петербург, как нефть — Сургут»

Историк и амбассадор петербургской идентичности составил для нас опись городских достижений и проблем и вынес вердикт: власти нужно просто поддержать достойные инициативы обычных жителей.

Плюсы Новый Петербург развивается — эволюция к лучшему заметна даже при всех минусах, бездарном начальстве и гадкой экономической и политической конъюнктуре. Малого бизнеса, обслуживающего горожан и туристов, у нас больше, чем где-либо в России. За двадцать с лишним лет сменяли друг друга разные его волны — видеосалоны, бильярдные, интернет-кафе, пабы, суши, итальянские рестораны, бары с танцами на Думской. Сейчас расцвет небольших кофеен, пришедших на смену сетевым кофе-хаусам. Хотя улица Рубинштейна еще обрастает колониями общепита, время магистралей проходит: Петроградская и Васильевский насыщаются хорошими барами и ресторанами дискретно. Наступает эпоха общественных пространств: новые звезды — «Голицын Лофт» и «Севкабель Порт».

Растущая широта возможностей касается не только пьянства, но и лекций, экскурсий, книжных магазинов, киноклубов, музеев. Многообразие — визитная карточка мегаполиса, желающего выглядеть привлекательно. Нужно еще, чтобы барахолка, которая у нас на Удельной, переехала в центр и мы по выходным рылись в старых вещах где-нибудь на Конюшенной площади. Ждем и большой фуд-корт — место, где едят интересно, недорого и разнообразно. Положительные изменения происходят в городском строительстве. Новое поколение архитекторов начало строить по индивидуальным проектам и, учась на ошибках, стало возводить что-то менее безобразное, чем раньше. Так сложился вполне достойный район, включающий Башню, ЗСД, мосты Яхтенный и Бетанкура, стадион, набережную на Крестовском острове и «Леонтьевский мыс».

Настоящее Петербурга существенно симпатичнее делают новые люди — взять хотя бы чистоплотность и любезность: на улицах стало чище, потому что и курить стали меньше, и задумываются, куда бросить окурок. Обновление населения — главное, что меняет Петербург к лучшему. Благодаря ЕГЭ в город приезжают способные абитуриенты из регионов, чаще всего из Сибири, с Севера, — хороший человеческий материал, там никогда не было крепостного права. В самом Петербурге выросла вторая постсоветская смена — те, кто сейчас окончил вузы, учились там после окончания экономического подъема в 2008 году. Они понимают, что деньги с неба не падают, рынок труда сложный. Я вижу, как с каждым годом выпускникам нашей Классической гимназии все труднее устраиваться на работу — тогда как их предшественники из, скажем, 1998–2000 годов сделали блестящие карьеры сразу и стремительно. Сегодня рабочие места занимают люди менее балованные, у них высокая производительность труда — средний официант или продавец в Петербурге уже ни в чем не уступает коллегам в Эстонии или Австрии. В общем, тяжелое наследие советского сервиса от нас ушло навсегда.

Минусы Все казенное в городе ухудшается — из-за администрации, которая всегда отличалась редким консерватизмом, даже тупостью. Мегаполис меняется в позитивном ключе не за счет и не вопреки власти, а помимо нее. Мы сами привели в порядок свои дворы, поставили замки и обустроили внутридомовые пространства. А с капитальным ремонтом, с окраской зданий, с сохранностью фурнитуры и скульптуры все плохо — за это жильцы сами взяться просто не могут. В городе за десять лет не создано ни одного нового парка. Последним был имени 300‑летия Санкт-Петербурга, который на наших глазах сокращается. Практически всегда закрыты для посетителей садики при православных храмах. Михайловский и Летний сады превращены в рекреации вроде школьных, где под надзором гуляют исключительно по аллеям. Для города с минимумом зеленых насаждений это недопустимо — как и то, что нет ни одного открытого общественного пляжа.

Навязывать ничего не нужно: обязаловка делает неинтересным все

Городские праздники в нашем городе — огромная коррумпированная среда, от которой отстранены все, у кого есть сколько-нибудь интересные предложения. «Алые паруса» неплохи, но остальные производят тяжелейшее впечатление. Петропавловская крепость превращена в дешевый Диснейленд, где в годовщину прорыва блокады танцуют под военные песни, раздают кашу из полковой кухни, выкатывают пушечки. Кто все это придумал? А ведь достойных частных инициатив много. Стыдно хвалить себя, но совсем нестыдно прошли фестиваль «День Д» в честь Довлатова и поминальные чтения списков жертв блокады, которые состоялись в годовщину ее начала, 8 сентября, на разных городских площадках, от Эрмитажа и Русского музея до «Росфото» и Библиотеки имени Гоголя. Еще стоит вспомнить церемонию памяти жертв политических репрессий у Соловецкого камня на Троицкой площади, День Достоевского, инициированный музеем писателя, фестивали Эрарты, «Лендока», Ильи Бортнюка, «Севкабель Порт». Властям нужно бы обеспечить хоть какую-то конкуренцию творческих коллективов, которые предложат свои сценарии для мероприятий, но квалифицированных и независимых людей для этого нет.

Кто руководит сейчас культурой Петербурга? Вице-губернатор Кириллов — пограничник по образованию. Глава комитета по культуре Сухенко — в прошлом издатель газеты «Реклама-шанс». MBA в Лондоне они не получали — ни управленцы, ни люди искусства. Почему они отвечают за развитие третьего по величине города Европы? Не постыжусь похвалить «Газпром», изменивший имидж стадиона, который считали символом российской коррупции. Подходы, транспорт, программы перед матчем, детские развлекухи — можно прийти с семьей: отличный пиар — всем на пользу. Украденные на строительстве деньги нам не вернут, но построено то, что будет радовать жителей еще столетие. Я, кстати, убежден, что и при Екатерине II были расхищены невероятные средства, но появился Эрмитаж. Так что, если бы культурой города занимался «Газпром», результаты явно были бы лучше, чем у администрации Петербурга. Хорошему менеджеру можно доверить и искусство. Талант управленца и заключается в том, чтобы найти и нанять компетентных людей.