Петербург ожидает наступления морозов и метелей под Рождество

МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает петербуржцев о наступлении морозов и метелей под Рождество. Но неблагоприятные погодные условия продержатся не так долго. Спустя сутки погодные условия вновь изменятся.

Синоптики предупреждают петербуржцев о наступлении морозов 6 января. Ночью в городе температура опустится до -10 градусов по Цельсию, а в области — до -13. 7 и 8 января в Северной столице ожидаются метели, состоящие из налипающего мокрого снега, и гололедица. Днем 7 января температура поднимется до нуля градусов.

В преддверии Рождественской ночи сотрудники МЧС по Петербургу завершили проверку храмов, в которых будет проходить праздничная служба. В этом году Главным управлением было взято на учет 125 культовых объектов — была проведена противопожарная проверка зданий, обследование путей эвакуации, а также со служителями провели инструктаж о готовности к действиям в случае возникновения пожара. В комитете также рассказали, что в ночь с 6 на 7 января во всех местах, в которых будет проходить праздничная служба, будут дежурить сотрудники МЧС.