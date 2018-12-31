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Лахта Центр показал самую высокую елку 2019 года

Самое северное высотное здание Лахта Центр превратили в главную героиню новогодней ночи. 31 декабря на берегу Финского залива зажглась самая высокая елка Европы — посмотрите на нее в праздничном видеоролике, выпущенном Лахта Центром.

В 2018 году Петербург стал городом с самым высоким небоскребом Европы.  Администрация Лахта Центра сообщает, что здание сертифицировано по наивысшему, «платиновому» международному экологическому стандарту LEED — первое в России с такой отметкой. 17 октября небоскреб получил разрешение на ввод в эксплуатацию от Госстройнадзора. Сверкающая огнями 462-метровая «елка» будет радовать петербуржец во время новогодних праздников.

Смотровая площадка, планетарий и концертный зал: как Лахта Центр станет общественным пространством

Напомним, 1 сентября Лахта Центр запустил онлайн-трансляцию с высоты 360 метров, откуда открывается головокружительный вид на Петербург. Трансляция доступна на Youtube. Камера установлена на месте будущей обзорной площадки на 87 этаже, на которую смогут подняться посетители высотного здания. В ноябре в книжный магазин «Подписные издания» поступил в продажу художественный альбом снимков Лахта Центра.


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