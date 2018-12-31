Лахта Центр показал самую высокую елку 2019 года

В 2018 году Петербург стал городом с самым высоким небоскребом Европы. Администрация Лахта Центра сообщает, что здание сертифицировано по наивысшему, «платиновому» международному экологическому стандарту LEED — первое в России с такой отметкой. 17 октября небоскреб получил разрешение на ввод в эксплуатацию от Госстройнадзора. Сверкающая огнями 462-метровая «елка» будет радовать петербуржец во время новогодних праздников.