В Петербурге стартовал проект «Аренда памятника за рубль»

Объект культурного наследия «Дом Ф. Н. Челищева (М. Б. Кольбе)» будет первым участником программы «Аренда памятника за один рубль» Об этом сообщает комитет имущественных отношений Петербурга.

По плану проекта, исторические памятники передадут по ставке 1 рубль за 1 квадратный метр на 49 лет. Торги по Дому Челищева начнутся в начале 2019 года. Первые семь лет победитель займется реставрацией дома. В остальной период аренды победитель получит право на льготную плату в 1 рубль. Договор может быть расторгнут, если сроки не будут соблюдены.

«Дом Ф. Н. Челищева (М. Б. Кольбе)» имеет площадь 7,35 тысяч квадратных метров. На фасаде установлена работа скульптора Резо Габриадзе «Нос майора Ковалева», посвященная персонажу повести Николая Гоголя.

В проекте «Аренда памятника за один рубль» примут участие более 10 адресов в Петербурге. Некоторые из них находятся в аварийном состоянии.