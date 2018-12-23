Завершился второй тур голосования за великие (и новые) имена для аэропортов России

Второй тур конкурса «Великие имена России», благодаря которому у российских аэропортов появятся новые имена, подошел к концу. О промежуточных результатах сообщается на официальном сайте мероприятия.

В Петербурге в борьбе за «ньюнэйм» сошлись три великих имени — Александр Невский (61 254 голоса), Федор Достоевский (66 639) и Дмитрий Шостакович (38 907). С небольшим отрывом в три процента вперед вышел русский писатель, мыслитель, философ и публицист.

«Победители конкурса по аэропортам Архангельска, Москвы (Внуково), Нижневартовска, Пензы и Санкт-Петербурга будут объявлены в ближайшие дни. Дополнительное время потребуется организаторам на обработку анкет, поступающих из регионов и сведения статистики по всем платформам, на которых проводилось голосование», — сообщается на сайте конкурса.