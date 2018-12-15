Смольный нашел подрядчиков для работ по озеленению Петербурга в 2019 году

За озеленение Кировского, Красносельского и Петродворцового районов отвечает АО «Садово-парковое предприятие "Нарвское»». Для их работ город выделил 431 млн рублей. На Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский и Центральный район выделено 523 млн рублей — компании АО «Садово-парковое предприятие "Центральное"». В Колпинском, Пушкинском, Московском и Фрунзенском районах озеленением займется АО «Садово-парковое предприятие "Пушкинское"» за 596 млн рублей, в Выборгском, Приморском, Курортном и Кронштадском — АО «Садово-парковое предприятие "Выборгское"» за 445 млн рублей. А Калининским, Невским и Красногвардейским районом займется «Калининское садово-парковое хозяйство» — им из бюджета Петербурга на реализацию работ по озеленению города выделено 488 млн рублей.