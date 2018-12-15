Смольный нашел подрядчиков для работ по озеленению Петербурга в 2019 году
В Смольном выбрали подрядчиков для работ по озеленению города в следующем году. Сумма по пяти контрактам, необходимая для восстановления зеленых насаждений в Петербурге, достигла почти 2,5 млрд рублей.
«Фонтанка» сообщает, что такая же сумма была выделена бюджетом на реализацию восстановления озеленения города в текущем, 2018 году. В 2019 году предприятия займутся очисткой газонов, подсыпанием и уборкой дорожек, удалением сорняков, подкормкой деревьев, окучиванием кустарников, обрезкой цветков и другими комплексными работами подобного рода.
За озеленение Кировского, Красносельского и Петродворцового районов отвечает АО «Садово-парковое предприятие "Нарвское»». Для их работ город выделил 431 млн рублей. На Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский и Центральный район выделено 523 млн рублей — компании АО «Садово-парковое предприятие "Центральное"». В Колпинском, Пушкинском, Московском и Фрунзенском районах озеленением займется АО «Садово-парковое предприятие "Пушкинское"» за 596 млн рублей, в Выборгском, Приморском, Курортном и Кронштадском — АО «Садово-парковое предприятие "Выборгское"» за 445 млн рублей. А Калининским, Невским и Красногвардейским районом займется «Калининское садово-парковое хозяйство» — им из бюджета Петербурга на реализацию работ по озеленению города выделено 488 млн рублей.
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