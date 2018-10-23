В петербургском метрополитене объяснили, почему после реконструкции Горьковская стала похожа на летающую тарелку

В телеграм-канале «Метро. Повседневности» объяснили, почему после реконструкции, прошедшей в 2009 году, станция метро «Горьковская» стала выглядеть как летающая тарелка.

Как оказалось, во время ремонта использовали новейшие материалы для облицовки, а позже внешнему виду станции решили придать цилиндрическую форму. Вестибюль специально приподняли во избежание затопления во время наводнений . В верхней части «летающей тарелки» находятся административные и хозяйственные помещения метрополитена.