В петербургском метрополитене объяснили, почему после реконструкции Горьковская стала похожа на летающую тарелку
В телеграм-канале «Метро. Повседневности» объяснили, почему после реконструкции, прошедшей в 2009 году, станция метро «Горьковская» стала выглядеть как летающая тарелка.
Как оказалось, во время ремонта использовали новейшие материалы для облицовки, а позже внешнему виду станции решили придать цилиндрическую форму. Вестибюль специально приподняли во избежание затопления во время наводнений . В верхней части «летающей тарелки» находятся административные и хозяйственные помещения метрополитена.
Ранее в подземке рассказали про уборку в составах, почему пищат кабины машинистов на конечных станциях, почему машинисты иногда сами объявляют станции, почему женщины не могут работать машинистами и почему в подземке дует ветер.
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