Петербуржцы будут платить за вывоз мусора в три раза больше
На сайте Смольного появились распоряжения об установлении тарифов для выбранного регионального мусорного оператора МПБО-2, который начнет работать с 1 января 2019 года. Собирать деньги с населения он будет ежемесячно и с каждого жителя персонально, а не за квадратный метр, как сейчас.
Перед Смольным стоит задача к 2020 году добиться переработки 38% бытовых отходов, к 2030 году — 100% отходов, образуемых в Петербурге.
Предельный тариф за услугу оператора по вывозу мусора для населения, уже с включенным НДС, составит в первой тарифной зоне 4405,90 рубля за тонну. А во второй — 4414,52 рубля за тонну. А значит, при установленном нормативе накопления отходов на человека в Петербурге в 0,381696 тонны в год получается по 140,1 – 140,4 рубля в месяц. Напомним, что изначально эта сумма могла составить 142,91 рубля в месяц.
Для сравнения: в Петербурге сейчас за вывоз мусора жители платят в среднем 3,71 рубля за метр общей площади помещения, и если взять для примера семью из четырех человек, проживающую в двухкомнатной квартире площадью 50 квадратных метров, то за вывоз мусора они сейчас платят 185,5 рубля. А по новым правилам будут отдавать в три раза больше – уже по 560 рублей в месяц.
В настоящее время главной экоугрозой Петербурга является полигон «Красный Бор». Он находится в 30 км от города и уже скопил 2 млн тонн токсичных отходов.Председатель Межрегиональной инициативной группы по экологической безопасности и жительница поселка Красный Бор Виктория Маркова рассказала "Собака.Ru" том, почему ситуация была доведена до критической точки и что с этим делать.
Сейчас в Петербурге уже работает частный платный раздельный сбор мусора – за каждую сданную пластиковую или картонную упаковку дают по 50 копеек. Основатель этого проекта Никита Парфенов рассказал о своих целях и первых итогах работы.
Не только Парфенов занимается раздельным сбором мусора. Активистка Ольга Громашева рассказала, как при помощи проекта «Твой Бюджет» она не только создала систему вывоза вторсырья в четырех школах на Васильевском острове, но и обучила детей, учителей и уборщиц бережному отношению к природе.
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