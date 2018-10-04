Петербургские спасатели предупреждают о шторме в пятницу
Главное управление МЧС по Петербургу предупреждает о порывистом ветре в пятницу, 5 октября. Его скорость, по прогнозам, достигнет 7-12 метров в секунду, в некоторых районах до 15-17 метров в секунду. Помимо этого в городе ожидаются дожди.
Температура воздуха ночью составит плюс 1 – 3 градуса Цельсия, в окрестностях будут заморозки до минус двух градусов, днем воздух прогреется до 9 – 11 градусов тепла.
Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил о том, что во второй половине октября ожидается приход холодного циклона и снега. При этом, первая половина месяца будет достаточно теплой и погода в среднем будет составлять около 10 градусов выше нуля.
Как пишет "КП", синоптик также обещает утренние и ночные заморозки, которые начнутся с 20 октября в северных районах города. Тем не менее, как утверждает специалист, для Петербурга это норма.
Ранее Колесов рассказал, что сентябрь этого года вошел в тройку самых теплых за всю историю метеонаблюдений в городе.
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