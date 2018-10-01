«Мостотрест» объяснил причину самопроизвольной разводки Володарского моста

«Мостотрест» назвал причину самопроизвольной разводки Володарского моста, которая стала причиной массовых ДТП с пострадавшими.

Как сообщила компания, индицент произошел из-за случайного сбоя в системе управления и «специфического дефекта конструкции разводного пролета». Сейчас пролет находится в исправном состоянии, но процесс разводки переправы дополнительно контролируют специалисты.

Напомним, вечером 25 августа переправа начала самопроизвольно разводиться. Очевидцы сообщили, что мост поднялся примерно на 30-40 сантиметров. Это спровоцировало массовые аварии. В начале сентября на Володарском мосту во второй раз за последние несколько месяцев провели ремонтные работы - на переправе заменили оборудование.

По предварительным данным, причинами произвольной разводки могло стать то, что на переправу положили слишком тяжелый асфальт, что изменило нагрузку на крыло и пролет сам пришел в движение. Также стало известно, что за некоторое время до инцидента на мосту работал техник. Связаны ли его манипуляции с ЧП, выясняется.