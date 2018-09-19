Уикенд в Петербурге с 20 по 23 сентября
Закрытие кинофестиваля «Послание к человеку» с участием Фанни Ардан, Шагал и Кандинский в Русском музее, а также бесплатный концерт Tesla boy на Новой Голландии – как весело провести выходные в городе.
19-8 сентября-октября
«Манеж»
Мультимедийный проект на стыке жанров (это и спектакль, и видеоинсталляция) посвящен столетию музеев-заповедников «Гатчина», «Павловск», «Петергоф», «Царское Село». Проводником-гидом в спектакле-выставке по минувшему веку станет девочка, которую озвучила Алиса Фрейндлих. Поставил перфоманс худрук БДТ Андрей Могучий, а за художественную концепцию отвечала обладатель премий «Золотая маска», «Инновация», один из авторов концепции Нового Пространства Театра Наций Вера Мартынов. Музыку написал Владимир Раннев.
19-7 сентября-октября
KGallery
В рамках кинофестиваля «Послание к человеку» в KGallery пройдет первая в России экспозиция американского кинорежиссера и фотографа Джема Коэна. На выставке представлены оригинальные полароиды, увеличенные принты снимков, а также видеоинсталляция Джема Коэна и Патти Смит «Часы пассажа».
20-19 сентября-ноября
корпус Бенуа Русского музея
Очередная масштабная монографическая выставка в Русском музее из цикла, посвященного влиятельным течениям искусства XX века на отечественной почве. До нее были символизм, импрессионизм и неоклассицизм. Экспрессионизм же рассматривается кураторами не как отдельное направление (подобно существовавшему в веймарской Германии, например), а как прием, стиль отдельных представителей русского авангарда. На выставке будет около 350 работ 1900-х — середины 1930-х годов. Наряду с произведениями Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова, Василия Кандинского, Марка Шагала, Павла Филонова, будут впервые показаны пока менее известные работы их коллег.
20-20 сентября-января
«Планетарий № 1»
На экспозиции в «Планетарии № 1» покажут как раннее творчество Doping-Pong — digital art конца 90-х и начала нулевых — так и самые свежие работы в стиле нового русского романтизма. Всего петербуржцы увидят 23 картины пионеров цифровой живописи и авторов одной из обложек журнала «Собака.ru».
20-23 сентября-января
Шереметевский дворец – Музей музыки
В Шереметевском дворце открывается экспозиция «100+10», приуроченная к 110-летнему юбилею Музея театрального и музыкального искусства. На выставке покажут коллекцию пуант современных балерин от итальянки Алессандры Ферри до Ульяны Лопаткиной и Дианы Вишневой, полное собрание сценических костюмов Майи Плисецкой авторства Пьера Кардена, работы Бакста и Гончаровой и множество других экспонатов.
20-18 сентября-ноября
МИСП
Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков совместно покажет около 40 графических листов известных авторов – Михаила Шемякина, Давида Плаксина, Михаила Карасика, Валерия Мишина, Михаила Гавричкова, Александра Траугота и многих других.
с 20 сентября
Автор «Елизаветы» Шекхар Капур дебютирует в жанре триллера. Роковая красотка с даром ясновидения Никола Сикс (Эмбер Херд) крутит романы сразу с несколькими мужчинами (от Тео Джеймса до Билли Боб Торнтона), несмотря на то, что знает: один из них ее убьет. Бонус – участие в фильме Кары Делевинь и Лили Коул.
с 20 сентября
Основанный на романе-бестселлере триллер с Анной Кендрик и Блейк Лайвли. Новая подруга Стефани бесследно пропадает, попросив ее о небольшом одолжении. Вместе с супругом исчезнувшей она пытается понять, что же произошло на самом деле.
с 20 сентября
Пронзительная документальная лента Тома Вольфа об одной из величайших оперных див в истории музыки – выход картины приурочен к 40-летию со дня смерти Марии Каллас.
с 20 сентября
Документальная лента о знаменитой мастерской дебютов экспериментального фильма, созданной в 1988 году в Ленинграде кинорежиссером Алексеем Юрьевичем Германом. Первые работы на студии сняли ныне известные режиссеры от Виталия Манского до Алексея Балабанова.
с 20 сентября
Актер Роуэн Аткинсон вернется к образу британского суперагента из пародийной саги. На этот раз он будет (вполне актуально) спасать спецслужбы родной Великобритании от хакерских атак.
с 20 сентября
Франко-британский фильм со звездой сериала «Острые козырьки» Джо Коулом в главной роли. Картина основана на реальной истории: как боксер из Ливерпуля участвует в жестоких боях без правил в тайской тюрьме.
20-23 сентября
Петроградская сторона
Ежегодный фестиваль паблик-арта «Арт Проспект» пройдет на этот раз с 20 по 23 сентября на Петроградской стороне. Местом действия станут и обычные дворы, и сквера Товстоногова, и даже павильоны «Ленфильма». Тема этого года — «пища для ума». Подробное расписание «Арт Проспекта» и карта с основными локациями размещены на сайте фестиваля.
21-3 сентября-ноября
галерея Anna Nova
Кульков – петербургский художник, чья графика, скульптура и живопись тематизирует границу культурного / социального и природного / органического. В новом галерейном проекте Влада фигура муравья получает метафизическое измерение: он предстает перед зрителем как своеобразная монада, корпускул, мельчайшая частица синтеза. Такому художественному видению послужил предшествующий опыт художника, сложившийся из детского увлечения математикой и чтения рассказа «Чудо Бореля» Юрия Буйды.
21 сентября
19:30
Новая Голландия
Социолог Анна Темкина расскажет в пятницу на Новой Голландии, как гендерные исследования меняют мир и почему до сих пор есть те, кто ностальгируют по патриархату. Вход свободный по регистрации.
21 сентября
20:00
Roof Place
На закрытии летнего сезона Roof Music Fest выступит проект лидера группы Tequilajazzz Евгения Федорова – Optimystica Orchestra. Лучший способ проводить бабье лето в Петербурге!
21 сентября
20:00
«Космонавт»
Группа Oligarkh, миксующая православные молитвы, народные песни, Чайковского и русский рэп в едином кислотные EDM, представит в Петербурге свой третий полноформатный альбом.
21-23 сентября
21:00
«Родина»
В «Родине» вновь покажут на большом экране фильмы Итана и Джоэла Коэна. В пятницу – «Старикам тут не место», в субботу – «Фарго», в воскресенье – «Внутри Льюина Дэвиса». Картины демонстрируют на английском языке с русскими субтитрами.
21-22 сентября
21:00
ГМЗ «Петергоф»
В Петергофе 21 и 22 сентября на Большом каскаде фонтанов пройдет традиционный Осенний праздник фонтанов. Петербуржцам покажут спектакль «Театральный роман». Перед зрителями предстанут иронические зарисовки, которые расскажут о разнообразных жанрах – от ритуальных плясок у костра до современных мюзиклов. Также параллельно в одном шоу 3D-мэппинга продемонстрируют работы разных видеохудожников.
до 22 сентября
В субботу – последний день работы международный кинофестиваль категории «А» «Послание к человеку», гостями которого стали Паоло Соррентино и Фанни Ардан. Какие картины можно успеть на нем увидеть – читайте в гиде.
до 30 сентября
В Александринке продолжается масштабный театральный смотр. Так, 22 и 23 сентября впервые на гастроли в Петербург приедет сенсационный изобретатель новых форм — «Электротеатр Станиславский» с оперой «Галилео» (22 и 23 сентября). Также с субботы запускаются проект «Этикет», в котором зрители получают задания в наушниках и перфоманс в VR-очках «Когда мы встретимся снова». Подробности – в гиде.
22-23 сентября
В Петербурге пройдет масштабный двухдневный фестиваль науки и технологий. Он развернется на десяти площадках города: от Планетария №1, Музея оптики ИТМО и Новой сцены Александринки до Ленполиграфмаша и Анненкирхе (там разместится семиметровая светящаяся Луна). Всего будет 250 выступающих, которые расскажут про виртуальную реальность в медицине, блокчейн и многое другое. Подробности здесь.
22-23 сентября
«Аврора»
В «Авроре» покажут два шедевра режиссера-путешественника Вернера Херцога. 22 сентября – картину «Агирре, гнев божий», 23 сентября – «Фицкарральдо». Это лучшие совместные работы Херцога и актера Клауса Кински.
22 сентября
20:00
Новая Голландия/em>
В честь закрытия концертного сезона на главной сцене острова Новая Голландия выступит инди-группа Антона Севидова Tesla Boy. Отмечающий в этом году десятилетие бэнд сыграет как хиты, так и несколько песен из нового альбома, релиз которого намечен на октябрь. Вход свободный.
22 сентября
23:59
Stackenschneider
На первой в новом сезоне сессии Departure в клубе Stackenschneider выступит один из ярчайших представителей современной минимал-сцены Уругвая Фабрицио Сильвера. Он приедет в Россию в рамках европейского тура. В его послужном списке миксы для таких подкаст-серий, как Toi Toi Musik и My Own Jupiter.
23 сентября
20:00
«Космонавт»
Хаус-рэпер лейбла Басты «Газгольдер» Matrang даст первый полноформатный сольник в Петербурге — без гипнотической «Медузы», вангуем, точно не обойдется.
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