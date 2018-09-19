с 20 сентября

Фильм «Лондонские поля» / London Fields



Автор «Елизаветы» Шекхар Капур дебютирует в жанре триллера. Роковая красотка с даром ясновидения Никола Сикс (Эмбер Херд) крутит романы сразу с несколькими мужчинами (от Тео Джеймса до Билли Боб Торнтона), несмотря на то, что знает: один из них ее убьет. Бонус – участие в фильме Кары Делевинь и Лили Коул.