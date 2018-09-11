5 самых красивых зданий императорского Петербурга, которые удивят даже местных жителей
В дореволюционном Петербурге строили не только роскошные особняки, но и общественные здания: по сей день мы можем любоваться невероятными храмами, банками и даже конюшнями. «Собака.ru» выбрала самые красивые места города, которые удивят даже коренных петербуржцев.
Костел святого Сердца Иисуса
Улица Бабушкина, 57
Костел Святого Сердца Иисуса был заложен в 1907 году. Проект архитектора Стефана Галензовского был создан по типу католических храмов, распространенных в странах восточной и северной Европы, и сочетал в себе черты северного модерна и неоготики. У него должны были быть высокие готические башни-колокольни, но средств от пожертвований не хватало, поэтому от них отказались, а строительство затянулось до 1917 года. Освятили здание уже после Октябрьской революции.
После пожара в 1936 году храм закрыли, потом отдали Промкомбинату, а позже – «Ленгазу» под общежитие, из-за чего его разделили на четыре этажа жилых помещений и застроили внутреннее убранство.
В 1993 году костел был возвращен католической общине. В течение последних 10 лет идет его реконструкция, внутренние перекрытия демонтировали, и теперь здесь снова можно увидеть оригинальную кирпичную кладку, готические нервюры и пучковые колонны.
Императорские конюшни в Петергофе
Петергоф, улица Аврова, 2
Конюшни в неоготическом стиле были возведены Николаем Бенуа по личному заказу императора Николая I за семь лет: с 1848 по 1855 год. Сердцем комплекса стало здание манежа, где происходила объездка лошадей и демонстрация их главе государства. Главным его украшением служит деревянный потолок, созданный по подобию средневекового английского «Hammer-beam» – крыши с открытой деревянной стропильной системой и декорированными сложной резьбой фермами со свисающими шишечками.
Кроме манежа здесь есть конное ведомство, кузница, ветеринарная лечебница, каретная, жилые помещения, но по замыслу архитектора комплекс должен был быть еще масштабнее: Бенуа, например, так и не сделал бассейн для купания лошадей.
В советское время в этом месте обосновался санаторий «Петродворец». Об источниках хлоридо-натриевой минеральной воды напоминают помещения теперь уже бывших водолечебниц.
Дом радио
Итальянская улица, 27
Здание на углу Малой Садовой и Итальянской улиц было построено в 1912-1914 годах по проекту братьев Косяковых для Благородного собрания – клуба, проводившего балы, маскарады, литературные и музыкальные вечера для петербургских аристократов.
Во внешнем и внутреннем облике здания архитекторы отдали предпочтение итальянскому ренессансу. Аванзал и две парадные лестницы полностью отделаны искусственным мрамором, по сей день сохранившим блеск. Парадное фойе с зеркалами украшают гротески и медальоны с зодиакальными символами.
После революции здесь разместился Дворец пролетарской культуры, а в начале 1920-х годов зрительный зал приспособили под кинотеатр «Колосс». В 1932 году дом передали Ленинградскому радиоцентру.
Русский для внешней торговли банк
Большая Морская ул. 32
Здание на Большой Морской было перестроено архитектором Виктором Шретером в 1887-1888 годах специально для Русского для внешней торговли банка. Он облицевал фасад вюртембергским песчаником, а операционный зал впервые в России решил создать с использованием новаторских для того времени инженерных конструкций: двухуровневый и круглый по форме, он перекрыт стеклянным куполом с витражными секциями, фермы которого опираются на металлические колонны.
В начале 1930-х здесь располагались буфет, столовая и магазин, а с 1935 – техникум. Несколько лет назад учебное заведение было перенесено в другое место, так как здание требует серьезной реставрации.
Англиканская церковь Иисуса Христа
Английская наб. 56
Англиканская церковь Иисуса Христа была основана на этом месте экспатами-британцами еще в 1723 году, в начале XIX века перестроена Джакомо Кваренги в стиле классицизма, а в 1860-е помещение было отделано по проекту Александра Пеля. Церковный зал по периметру украшен колоннами и пилястрами из искусственного мрамора, флоральная живопись у их основания демонстрирует все изобилие английского сада. В окна были вмонтированы живописные витражи с ростовыми изображениями святых, в советское время они были демонтированы, но, к счастью, стен здания не покинули. Центром композиции является трехчастный алтарь из красного дерева, в который в конце XIX века были помещены, три смальтовые мозаики специально заказанные из Англии. На противоположной алтарю стороне висит соразмерная копия картины Питера Пауля Рубенса «Снятие с креста». В церкви также сохранился орган с расписными трубами, в простенке с которым складирована оригинальная церковная утварь.
В советские времена в здании размещалось Городское экскурсионное бюро, а сейчас его занимает Фольклорно-этнографический центр Консерватории.
Текст и фото: Никита Мурузин
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