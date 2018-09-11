5 самых красивых зданий императорского Петербурга, которые удивят даже местных жителей

Костел святого Сердца Иисуса

Улица Бабушкина, 57

Костел Святого Сердца Иисуса был заложен в 1907 году. Проект архитектора Стефана Галензовского был создан по типу католических храмов, распространенных в странах восточной и северной Европы, и сочетал в себе черты северного модерна и неоготики. У него должны были быть высокие готические башни-колокольни, но средств от пожертвований не хватало, поэтому от них отказались, а строительство затянулось до 1917 года. Освятили здание уже после Октябрьской революции.

После пожара в 1936 году храм закрыли, потом отдали Промкомбинату, а позже – «Ленгазу» под общежитие, из-за чего его разделили на четыре этажа жилых помещений и застроили внутреннее убранство.

В 1993 году костел был возвращен католической общине. В течение последних 10 лет идет его реконструкция, внутренние перекрытия демонтировали, и теперь здесь снова можно увидеть оригинальную кирпичную кладку, готические нервюры и пучковые колонны.