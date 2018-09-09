В Петербурге пройдет акция «На работу на велосипеде»

21 сентября в Петербурге пройдут акции «На работу на велосипеде», а также (впервые) «На учебу на велосипеде». Школьникам, студентам и работающим петербуржцам предлагают отказаться от общественного транспорта по дороге на работу, в школу или вуз.

Для велосипедистов организуют бесплатные «энергетические точки», где можно будет получить угощения, подарки и поучаствовать в конкурсах. Все желающие могут организовать свою «энергетическую точку». Как это сделать указано на сайте организаторов.