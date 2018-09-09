В Петербурге пройдет акция «На работу на велосипеде»
21 сентября в Петербурге пройдут акции «На работу на велосипеде», а также (впервые) «На учебу на велосипеде». Школьникам, студентам и работающим петербуржцам предлагают отказаться от общественного транспорта по дороге на работу, в школу или вуз.
Для велосипедистов организуют бесплатные «энергетические точки», где можно будет получить угощения, подарки и поучаствовать в конкурсах. Все желающие могут организовать свою «энергетическую точку». Как это сделать указано на сайте организаторов.
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Так выглядела карта прошлой акции.
Для тех, кто не умеет ездить на велосипеде, в парке «Сосновка» пройдут бесплатные уроки езды .
Акцию на протяжении пяти лет организует общественный проект «Велосипедизация Санкт-Петербурга».
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