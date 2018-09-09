18+

В Петербурге пройдет акция «На работу на велосипеде»

21 сентября в Петербурге пройдут акции «На работу на велосипеде», а также (впервые) «На учебу на велосипеде». Школьникам, студентам и работающим петербуржцам предлагают отказаться от общественного транспорта по дороге на работу, в школу или вуз. 

Для велосипедистов организуют бесплатные «энергетические точки», где можно будет получить угощения, подарки и поучаствовать в конкурсах. Все желающие могут организовать свою «энергетическую точку». Как это сделать указано на сайте организаторов.

 

  • Так выглядела карта прошлой акции.

Для тех, кто не умеет ездить на велосипеде, в парке «Сосновка» пройдут бесплатные уроки езды .

Акцию на протяжении пяти лет организует общественный проект  «Велосипедизация Санкт-Петербурга».


Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров