Рабочие сбили метлахскую плитку вместо реставрации в вестибюле здания Холодильного института

Рабочие во время реставрации вестибюля здания Института холода и биотехнологий на улице Ломоносова сбили метлахскую плитку. Об этом «Собака.ru» сообщили в пресс-службе ВООПИиК. Расколотую плитку собрали в мешки и вывезли в качестве строительного мусора.

Парадный вестибюль находится в здании бывшего Императорского коммерческого училища, построенном в 1869–1871 годах., который является памятником регионального значения. В ВООПИиК сообщают, что согласно историко-культурной экспертизе, «сохранившееся покрытие из метлахской плитки реставрируется в соответствии с технологическими рекомендациями». Градозащитники подготовили заявление по факту повреждения объекта культурного наследия в органы МВД.