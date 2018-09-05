Стоимость нового Музея блокады вырастет в три раза

Центр выставочных и музейных проектов направил заявку на увеличение стоимости строительства нового Музея блокады на Смольной набережной, сообщает «Интерфакс».

В организации рассматривают сумму в размере 6 миллиардов рублей — что в три раза больше существующей сметы. Окончательная сумма может скорректироваться как в меньшую, так и в большую сторону. Ее назовут в феврале-марте 2019 года.

Помимо этого сроки окончания строительства могут сдвинуться на три-четыре месяца. До этого обозначался срок до лета 2019 года.