Стоимость нового Музея блокады вырастет в три раза
Центр выставочных и музейных проектов направил заявку на увеличение стоимости строительства нового Музея блокады на Смольной набережной, сообщает «Интерфакс».
В организации рассматривают сумму в размере 6 миллиардов рублей — что в три раза больше существующей сметы. Окончательная сумма может скорректироваться как в меньшую, так и в большую сторону. Ее назовут в феврале-марте 2019 года.
Помимо этого сроки окончания строительства могут сдвинуться на три-четыре месяца. До этого обозначался срок до лета 2019 года.
Напомним, в конкурсе на строительство нового музея «Оборона и блокада Ленинграда» победил проект «Студии 44» лауреата премии «Петербург Будущего 2018» Никиты Явейна. В свою очередь архитектурный критик и колумнист «Собака.ru» Мария Элькина написала колонку о том, почему Петербург не готов к созданию музея блокады.
ранее «Собака.ru» записала истории тех, кто выжил в Блокаде Ленинграда, составили интерактивную карту осажденного города и вспомнили лучшие книги и фильмы об этих 900 днях.
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