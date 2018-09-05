В Петербурге запустят 35 новых экологичных автобусов

В Петербурге запустят новые экологичные автобусы на газомоторном топливе. Всего «Пассажиравтотранс» закупил 35 машин, еще 26 единиц готовятся привезти в город до конца октября.

Автобусы пустят по маршрутам № 11 (Троицкое поле — станция «Предпортовая»), 31 (улица Костюшко — площадь Бехтерева), 49 (Двинская улица — площадь Ленина) и 65 (Двинская улица — площадь Александра Невского).

Топливо на метане соответствует самым жестким требованиям, регулирующим выбросы в окружающую среду. Помимо этого машины приспособлены для маломобильных пассажиров и оснащены системой бесконтактной системы оплаты.

В декабре прошлого года в Петербурге запустили первый в России маршрут электробуса с динамической зарядкой, который курсирует по Приморскому району по маршруту №23. Проезд в салоне автобуса можно оплачивать при помощи Pay Pass, Apple Pay и Samsung Paу. О том, как выглядит и работает электробус, можно прочитать здесь.