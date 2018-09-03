Петербуржцы заметили гуляющего по парковке в Обухове лося

С конца августа до конца октября у диких лосей начинается период гона. Животные ведут себя очень активно и они теряют осторожность, поэтому в эти месяцы петербуржцы могут чаще видеть их в черте города.

В мае выбравшийся из леса лось привлек внимание автолюбителей в Красногвардейском районе Петербурга. В августе прошлого года в Петербурге была проведена целая спецоперация, во время которой сотрудники МЧС пытались вывести из города дикого лося.