Петербуржцы заметили гуляющего по парковке в Обухове лося
В петербургской промзоне (район Обухово) очевидцы заметили свободно гуляющего лося. Видео с диким животным опубликовали в группе «ДТП и ЧП».
Судя по кадрам, лось прогуливается по парковке в поисках выхода и натыкается на угол из заборов, затем исчезает за строительным вагончиком.
С конца августа до конца октября у диких лосей начинается период гона. Животные ведут себя очень активно и они теряют осторожность, поэтому в эти месяцы петербуржцы могут чаще видеть их в черте города.
В мае выбравшийся из леса лось привлек внимание автолюбителей в Красногвардейском районе Петербурга. В августе прошлого года в Петербурге была проведена целая спецоперация, во время которой сотрудники МЧС пытались вывести из города дикого лося.
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