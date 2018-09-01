Жители дома Бака показали кухню начала XX века с «ледником» вместо холодильника

В августе в доме на Кирочной улице впервые с 1905 года начали делать капитальный ремонт. Здание обернули в зеленые полотна, рабочие приступили к делу — закончат они только в 2020 году. Здесь мы рассказали и показали, что происходит сейчас в одном из самых красивых строений города.