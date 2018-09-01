Жители дома Бака показали кухню начала XX века с «ледником» вместо холодильника
Жители дома Бака показали, как выглядела кухня в фасадных квартирах. Они располагались рядом с черными лестницами, а в качестве холодильников использовали «ледники» — холодные помещения для хранения продуктов, где в качестве теплоизоляции использовали опилки.
В августе в доме на Кирочной улице впервые с 1905 года начали делать капитальный ремонт. Здание обернули в зеленые полотна, рабочие приступили к делу — закончат они только в 2020 году. Здесь мы рассказали и показали, что происходит сейчас в одном из самых красивых строений города.
Ранее жители дома организовали паблик с архивными фотографиями, историями знаменитых жильцов и воспоминаниями современников, а также придумали логотип здания и сувенирную продукцию.
В апреле 2017 года они вместе с волонтерами объединились, чтобы отмыть витражи и мраморные лестницы доходного дома начала XX века. А в конце общественного субботника для всех пришедших провели экскурсию и напоили чаем.
Фото: vk.com
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