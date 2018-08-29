Фоторепортаж: в Царском селе впервые за 30 лет заработал красивейший Мраморный фонтан

В Екатерининском парке Царского села после двухлетней реставрации под музыку Чайковского и Беллини открыли один из самых красивых фонтанов — Мраморный. Последний раз памятник архитектуры, сделанный из каррарского мрамора XIX века, работал 30 лет назад.

Специалисты Царскосельской янтарной мастерской отреставрировали декоративные элементы фонтана, центральную композицию с переборкой, расчистили его от загрязнений и разобрали разрушенную гидроизоляцию чаши.

Борта сооружения сделаны в виде жардиньерок — корзинок для цветов, в которых перед открытием высадили 88 белых, голубых и розовых гортензий. Мраморный — единственный большой фонтан в ГМЗ «Царское Село». Его в 1866 году создал скульптор Грациозо Ботта. Во время ВОВ он чудом уцелел после бомбежек и, благодаря этому, петербуржцы могут наблюдать памятник в первозданном виде.

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