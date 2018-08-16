Петербургский «Мемориал» вынужден покинуть Разъезжую улицу

Общество «Мемориал», основной задачей которого является исследование политических репрессий в СССР, находится на Разъезжей улице, 9, с 1997 года. Историческое здание – в городской собственности, все эти годы правозащитники продлевали или заключали заново арендный договор со Смольным. В последний раз договор заключили в январе 2011 года на семь лет, его срок закончился, и в январе 2018 года «Мемориал» обратился в комитет имущественных отношений с просьбой вновь продлить аренду. Но в июле пришел отказ, и организацию попросили освободить здание.

По сведениям Бориса Вишневского, объективных причин отказать «Мемориалу» в праве и дальше арендовать помещение нет: условия договора общественники не нарушали, арендную плату вносили вовремя, ущерба помещению не причиняли, никаких претензий к ним как к арендаторам у городских властей никогда не было.

«Мемориал» постоянно (в том числе – и в 2018 году) включался Смольным в «Перечень общественных объединений ветеранов войны и труда, узников фашистских концлагерей, инвалидов и жертв политических репрессий Санкт-Петербурга, подлежащих освобождению от арендной платы за пользование находящимися в собственности Санкт-Петербурга объектами нежилого фонда». И все же решено — выселить. «Почему? Можно только догадываться», – отмечает депутат.

«По материалам Фонтанки.ру»

Фото: «Радио Свобода».