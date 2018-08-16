Петербургский «Мемориал» вынужден покинуть Разъезжую улицу
В Петербурге выселяют правозащитную организацию «Мемориал». Комитет имущественных отношений попросил активистов покинуть здание на Разъезжей, об этом сообщил «Фонтанке» депутат городского Законодательного собрания Борис Вишневский.
Общество «Мемориал», основной задачей которого является исследование политических репрессий в СССР, находится на Разъезжей улице, 9, с 1997 года. Историческое здание – в городской собственности, все эти годы правозащитники продлевали или заключали заново арендный договор со Смольным. В последний раз договор заключили в январе 2011 года на семь лет, его срок закончился, и в январе 2018 года «Мемориал» обратился в комитет имущественных отношений с просьбой вновь продлить аренду. Но в июле пришел отказ, и организацию попросили освободить здание.
По сведениям Бориса Вишневского, объективных причин отказать «Мемориалу» в праве и дальше арендовать помещение нет: условия договора общественники не нарушали, арендную плату вносили вовремя, ущерба помещению не причиняли, никаких претензий к ним как к арендаторам у городских властей никогда не было.
«Мемориал» постоянно (в том числе – и в 2018 году) включался Смольным в «Перечень общественных объединений ветеранов войны и труда, узников фашистских концлагерей, инвалидов и жертв политических репрессий Санкт-Петербурга, подлежащих освобождению от арендной платы за пользование находящимися в собственности Санкт-Петербурга объектами нежилого фонда». И все же решено — выселить. «Почему? Можно только догадываться», – отмечает депутат.
«По материалам Фонтанки.ру»
Фото: «Радио Свобода».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.