В петербургском метро откроют новую станцию на красной ветке

Станция метро «Проспект Маршала Жукова» появится на карте Петербурга. Но пока только в проекте и в градостроительной документации. Данное распоряжение подписал председатель комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Владимир Григорьев. Информация размещена на сайте официального электронного опубликования 15 августа. Проект планировки территории, заказанный по обращению комитета по развитию транспортной инфраструктуры, чиновникам необходимо подготовить до сентября 2019 года

В городском правительстве предполагают, что следующая за «Проспектом Ветеранов» станция должна быть построена не раньше 2027 года.

Ранее мы писали, что к 2027 году в Санкт-Петербурге планируют построить 18 новых станций метро, уже через 30 лет в Петербурге появятся четыре линии. Также мы подсчитали, что больше 4 тысяч бесхозных вещей было найдено на станциях подземки и узнали какую функцию выполняют щетки на эскалаторах.