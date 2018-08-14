В Петербурге и Ленобласти появится единый проездной

В октябре этого года власти Петербурга и Ленобласти подпишут документ о едином проездном, который свяжет два региона. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба областной администрации.

Власти уверены, что жители и Петербурга, и Ленобласти нуждаются в таком проездном. Это доказывает популярность «Подорожника» на автобусных маршрутах между станцией метро «Улица Дыбенко» и поселком Кудрово.

Планируется, что новый проездной будет работать на 100 направлениях. Он будет состоять из двух электронных кошельков, по аналогии с другими картами.

Ранее стало известно, что «Подорожник» разрешат пополнять в супермаркетах Петербурга.