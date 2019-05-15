«Кресты» откроют для свободного посещения: что можно увидеть в самой прогрессивной тюрьме Европы XIX века?
Самое известное пенитенциарное учреждение страны «Кресты», возведенное в XIX веке как образцовая европейская тюрьма, расселили два года назад – из легендарного здания на Арсенальной набережной заключенные уехали в Колпино. Сегодня стало известно, что его откроют для свободного посещения и начнут проводить экскурсии. «Собака.ru» первая попала внутрь помещений, вспомнила их богатую историю и узнала, что здесь происходит сейчас.
До постройки
В начале XVIII века на месте главной тюрьмы страны был пивоваренный завод, а во времена Анны Иоанновны здесь появились винные погреба. В 1867 году их переделали под места заключения, потому что преступников в Петербурге было намного больше, чем изоляторов. Но эти помещения не выдерживали активной эксплуатации – их приходилось постоянно ремонтировать, а условия становились все хуже. Поэтому первому зодчему тюремного ведомства Антонию Томишко поручили возвести здесь новые здания.
Он отправился изучать европейские примеры и в свой проект включил самые удачные идеи – например, паноптикум: металлические конструкции галерей, переходы и башня как символ тюрьмы-монастыря. Архитектор рассуждал так: если преступник – грешник, то он должен по условиям содержания принять на себя роль монаха-отшельника, а камера – это келья. Поэтому тюремное учреждение должно соответствовать архитектурному образу религиозного. Кресты же здесь не только помогают охранникам одновременно видеть все коридоры, но и напоминают о христианском символе покаяния. Весь комплекс спроектирован и построен в поздний период эклектики в неорусско-византийском стиле.
Строительство
Стоили «Кресты» сами заключенные, работы были завершены в конце декабря 1889 года, на это потребовалось 5 лет и 7 месяцев, хотя планировалось уложиться в пять лет – впрочем, в 2018 году такое отставание кажется незначительной мелочью.
За это время появились два арестантских корпуса с одиночными камерами, административный – с церковью, входное здание с квартирами надзирателя, дома для сотрудников, кухня с пекарней, четыре больничных корпуса, инфекционный корпус, баня, котельная с электрогенератором, ледник, кузница – всего 20 отдельно стоящих зданий, часть которых была связана переходами или чугунными трапами.
Все было выполнено по новейшему слову техники: первая электрическая лампочка здесь загорелась еще в 1887 году, были устроены вентиляция и центральная отопительная система.
Проект быстро стал примером: по его образцу строились тюрьмы в Весьегонске, Вязьме, Царицыне, Одессе и других городах – всего около 30.
Церковь
В одном из корпусов на верхнем этаже была возведена пятиглавая церковь святого Александра Невского. Купола были сделаны из покрашенного в белый железа, а стены – из красного кирпича в русской «кружевной» манере.
В ней одновременно могли находиться 400 человек, но между арестантами устанавливались невысокие деревянные перегородки, открытые с передней стороны – чтобы и здесь они были разобщены.
В 1918 году кресты с куполов демонтировали, а помещение использовали как клуб. Престол и иконостас вернулись на свое место уже в следующем веке.
Арестанты
В «Крестах» 930 камер, изначально рассчитанных на 1150 арестантов, а вместе с больницей мест было 1350. Здесь содержались уголовные преступники, приговоренные к одиночному заключению.
После революции 1905 года сюда привозили политических, сидели здесь Лев Троцкий и Анатолий Луначарский. А в 1917 году большевики заточили в этих стенах все Временное правительство, кроме сбежавшего Керенского. В 1930-х «Кресты» были переполнены жертвами сталинских репрессий, среди которых были Лев Гумилев и Николай Заболоцкий. В этот период на семи квадратных метрах размещался не один человек, как задумывал архитектор, а 15-17. В конце XX века в общее количество лишенных свободы доходило до 12 000.
Переезд
В 2006 году на перенаселенность тюрьмы пожаловалась Владимиру Путину тогда еще губернатор Валентина Матвиенко. Президент дал поручение Минюсту разработать программу переезда изолятора из центра Петербурга в Колпино. В следующем году на новый комплекс выделили 500 млн долларов и представили его план – на 4000 мест, со спортивным комплексом и тиром, пятиэтажной медчастью, пожарным депо, гаражом на 40 машин и вольером на столько же собак. Пообещали его сдать в 2013 году, но достроили только в 2017 – после нескольких судов, связанных с растратами, взятками и даже убийством подполковника УФСИН.
Сегодняшний день
Сейчас в планах администрации не просто сохранить старые «Кресты», но и развить инфраструктуру. Для свободного посещения их обещают открыть уже в этом году, однако точная дата не сообщается. «Прорабатываем вопрос свободного доступа в один из первых храмов в нашем городе, который находится внутри комплекса, а также посещения музейной экспозиции. Пока приводим территорию в порядок, дорабатываем алгоритм и согласовываем его с городскими властями», — рассказал начальник УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Игорь Потапенко.
Он добавил: «Передавать «Кресты», чтобы там что-то рисовали и строили, честно скажу, жалко. Там отбывали наказание Троцкий, Луначарский, Гумилев. 400 сотрудников в первые дни войны ушли на фронт, многие погибли, об этом напоминают мемориальные комплексы. Там служили герои СССР и России. Это памятник архитектуры. Это история не только уголовно-исполнительной системы, но и города и страны».
Фото: Андрей Стрельников, Никита Мурузин
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