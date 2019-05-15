«Кресты» откроют для свободного посещения: что можно увидеть в самой прогрессивной тюрьме Европы XIX века?

Строительство

Стоили «Кресты» сами заключенные, работы были завершены в конце декабря 1889 года, на это потребовалось 5 лет и 7 месяцев, хотя планировалось уложиться в пять лет – впрочем, в 2018 году такое отставание кажется незначительной мелочью.

За это время появились два арестантских корпуса с одиночными камерами, административный – с церковью, входное здание с квартирами надзирателя, дома для сотрудников, кухня с пекарней, четыре больничных корпуса, инфекционный корпус, баня, котельная с электрогенератором, ледник, кузница – всего 20 отдельно стоящих зданий, часть которых была связана переходами или чугунными трапами.

Все было выполнено по новейшему слову техники: первая электрическая лампочка здесь загорелась еще в 1887 году, были устроены вентиляция и центральная отопительная система.

Проект быстро стал примером: по его образцу строились тюрьмы в Весьегонске, Вязьме, Царицыне, Одессе и других городах – всего около 30.