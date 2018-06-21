Фоторепортаж: благоухающий фонтан, цветочные ковры и картины из овощей на фестивале «Императорские сады России»

В Летнем саду 21 июня открылся фестиваль «Императорские сады России». В этом году он получил название «Цветочная Ассамблея» – в память о петровских ассамблеях, первая из которых проводилась как раз в Летнем саду. Указ об их проведении был подписан 315 лет назад.