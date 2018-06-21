Фоторепортаж: благоухающий фонтан, цветочные ковры и картины из овощей на фестивале «Императорские сады России»
В Летнем саду 21 июня открылся фестиваль «Императорские сады России». В этом году он получил название «Цветочная Ассамблея» – в память о петровских ассамблеях, первая из которых проводилась как раз в Летнем саду. Указ об их проведении был подписан 315 лет назад.
Фестиваль посвящен садам царских резиденций и старинных усадеб России, садам Англии, Франции, Италии, стран Востока, авангардным садам. В выставке флористического искусства принимают участие сотни ландшафтных дизайнеров из разных стран мира.
Посетители, помимо традиционных цветочных клумб, могут увидеть благоухающий Царицын фонтан, в который петербургские парфюмеры опустили флаконы с цветочным концентратом с ароматом под названием «Счастье», композицию которого составляют ноты грейпфрута, фрезии, айвы, зеленого чая, кедра и белого мускуса. Помимо этого в Летнем саду можно увидеть кофры, сделанные из цветов и картины из овощей.
Напоминаем, что в связи с проведением фестиваля, вход в Летний сад с 21 по 27 июня становится платным. Стоимость билета для студентов и пенсионеров – 200 рублей, для взрослых – 500 рублей.
Фото: Ксения Чапкевич
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