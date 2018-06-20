Уикенд в Петербурге с 21 по 24 июня
Урбанистическая выставка «Петербург 2103», праздник «Алые паруса» и премьера оперы «Царская невеста» – как весело и культурно провести эти выходные в городе.
20-15 июня-июля
ЦВЗ «Манеж»
Выставка «Петербург 2103»
В «Манеже» открылась, пожалуй, первая настолько масштабная урбанистическая выставка: в нее вошли и проекты молодых архитекторов, и фото Александра Гронского, и градостроительная игра от ИТМО. Подробнее об экспозиции читайте в нашем гиде от ее куратора Марии Элькиной.
В «Манеже» открылась, пожалуй, первая настолько масштабная урбанистическая выставка: в нее вошли и проекты молодых архитекторов, и фото Александра Гронского, и градостроительная игра от ИТМО. Подробнее об экспозиции читайте в нашем гиде от ее куратора Марии Элькиной.
20-24 июня
19:20
«Аврора»
Спецпоказ фильмов Роберта Родригеса
С 20 по 24 июня в «Авроре» покажут на большом экране лучшие фильмы Роберта Родригеса. От «Отчаянного» и «От заката до рассвета» до «Факультета» и «Города грехов». Все картины демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.
С 20 по 24 июня в «Авроре» покажут на большом экране лучшие фильмы Роберта Родригеса. От «Отчаянного» и «От заката до рассвета» до «Факультета» и «Города грехов». Все картины демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.
20-27 июня
Летний сад
Фестиваль «Императорские сады России»
В этом году боскет «Птичий двор» в Летнем саду превратится в испанский дворик, возле памятника Крылову появятся мини-сады по мотивам его басен, у скульптур Дианы и Аполлона создадут цветочные панно. Также в рамках фестиваля один из фонтанов станет парфюмерной композицией. На неделю вход в парк будет платным. Подробная программа здесь.
В этом году боскет «Птичий двор» в Летнем саду превратится в испанский дворик, возле памятника Крылову появятся мини-сады по мотивам его басен, у скульптур Дианы и Аполлона создадут цветочные панно. Также в рамках фестиваля один из фонтанов станет парфюмерной композицией. На неделю вход в парк будет платным. Подробная программа здесь.
21, 24 июня
19:00
Мариинский театр
Опера «Царская невеста»
На фестивале «Звезды белых ночей» в Мариинском театре премьера оперы Николая Римского-Корсакова «Царская невеста». Режиссер Алексей Кузин поставил спектакль в стиле шекспировский трагедий, но не стал осовременивать действие. За дирижерский пульт встанет Валерий Гергиев.
На фестивале «Звезды белых ночей» в Мариинском театре премьера оперы Николая Римского-Корсакова «Царская невеста». Режиссер Алексей Кузин поставил спектакль в стиле шекспировский трагедий, но не стал осовременивать действие. За дирижерский пульт встанет Валерий Гергиев.
21 июня
19:30
«Мастерская»
Спектакль «Оборванец»
В «Мастерской» режиссер Тимур Насиров поставил пьесу Михаила Угарова. Спектакль «Оборванец» посвящен драматургу и его жене Елене Греминой – создателей «театр.doc» не стало в этому году.
В «Мастерской» режиссер Тимур Насиров поставил пьесу Михаила Угарова. Спектакль «Оборванец» посвящен драматургу и его жене Елене Греминой – создателей «театр.doc» не стало в этому году.
с 21 июня
Фильм «8 подруг Оушена» / Ocean's 8
Женская версия ограбления в стиле франшизы про Оушена с Кейт Бланшетт, Рианной, Оливией Манн, Дакотой Фаннинг, Сандрой Буллок и даже Хеленой Бонем Картер. Дебби Оушен с помощью подруг собирается украсть бриллианты на 150 миллионов долларов. Осталось только провернуть операцию: снять их с известной актрисы Дафны Клюгер (Энн Хэтэуэй) на благотворительном балу так, чтобы никто не заподозрил.
Женская версия ограбления в стиле франшизы про Оушена с Кейт Бланшетт, Рианной, Оливией Манн, Дакотой Фаннинг, Сандрой Буллок и даже Хеленой Бонем Картер. Дебби Оушен с помощью подруг собирается украсть бриллианты на 150 миллионов долларов. Осталось только провернуть операцию: снять их с известной актрисы Дафны Клюгер (Энн Хэтэуэй) на благотворительном балу так, чтобы никто не заподозрил.
с 21 июня
Фильм «Ночная смена»
Комедия положений с Павлом Деревянко и Владимиром Яглычем. Потеряв работу на заводе, Макс вынужден стать стриптизером, чтобы прокормить семью. Пытаясь скрыть новое занятие от жены, он попадает в массу нелепых ситуаций.
Комедия положений с Павлом Деревянко и Владимиром Яглычем. Потеряв работу на заводе, Макс вынужден стать стриптизером, чтобы прокормить семью. Пытаясь скрыть новое занятие от жены, он попадает в массу нелепых ситуаций.
с 21 июня
Фильм «Сага о чудовище. Сумерки» / Wildling
Триллер с Бел Паули и Лив Тайлер о чудовищности взросления. До 16 лет отец Анны держал ее на чердаке, чтобы защитить от монстра из леса. Но девушку спасает местная шериф и забирает жить к себе. За страшное название на русском – ответственны российские прокатчики.
Триллер с Бел Паули и Лив Тайлер о чудовищности взросления. До 16 лет отец Анны держал ее на чердаке, чтобы защитить от монстра из леса. Но девушку спасает местная шериф и забирает жить к себе. За страшное название на русском – ответственны российские прокатчики.
с 21 июня
Фильм «Прощаться не будем»
Если кто-то не успел сходить на «Танки», в прокат выходит еще один патриотический фильм с Андреем Мерзликиным. В 1941 году майор Сысоев пытается не допустить, чтобы немецкие войска взяли городе Калинин, но ему мешают таинственные диверсанты.
Если кто-то не успел сходить на «Танки», в прокат выходит еще один патриотический фильм с Андреем Мерзликиным. В 1941 году майор Сысоев пытается не допустить, чтобы немецкие войска взяли городе Калинин, но ему мешают таинственные диверсанты.
с 21 июня
«Хот-дог» / Hot Dog
Немецкая полицейская комедия с Тилем Швайгером. Следующий инструкциям новичок и оперативник-бунтарь пытаются вернуть похищенную дочь президента одной из стран Восточной Европы.
Немецкая полицейская комедия с Тилем Швайгером. Следующий инструкциям новичок и оперативник-бунтарь пытаются вернуть похищенную дочь президента одной из стран Восточной Европы.
22 июня
15:00
Порт «Севкабель»
Фестиваль Odyssey
В пятницу в Порту «Севкабель» пройдет фестиваль Odyssey с резидентами Burning Man. Среди участников — знаменитые Rebolledo, Azamat, Geju, Izhevski а также Simple Symmetry, Doyeq, Fake Mood и многие другие. В самую короткую ночь в году, в течение тридцати часов на берегу залива устроят рейв и карнавал с бродячими артистами, художниками, музыкантами, торговцами, портными и кузнецами. Подробности здесь.
В пятницу в Порту «Севкабель» пройдет фестиваль Odyssey с резидентами Burning Man. Среди участников — знаменитые Rebolledo, Azamat, Geju, Izhevski а также Simple Symmetry, Doyeq, Fake Mood и многие другие. В самую короткую ночь в году, в течение тридцати часов на берегу залива устроят рейв и карнавал с бродячими артистами, художниками, музыкантами, торговцами, портными и кузнецами. Подробности здесь.
22 июня
20:30
Эрарта
Концерт «ГШ»
Группа Кати Шилоносовой сыграла первый русскоязычный лайв на культовом радио KEXP, отточила мастерство перформанса на европейском шоукейс-туре фестиваля «Боль» и представит в Петербурге треки с готовящегося второго альбома.
Группа Кати Шилоносовой сыграла первый русскоязычный лайв на культовом радио KEXP, отточила мастерство перформанса на европейском шоукейс-туре фестиваля «Боль» и представит в Петербурге треки с готовящегося второго альбома.
22-23 июня
21:00
«Родина»
Спецпоказ фильмов Вуди Аллена
В киноцентре «Родина» на большом экране покажут два культовых фильмы Вуди Аллена. В пятницу – «Манхэттэн», в субботу – «Любовь и смерть». Все сеансы идут на языке оригинала с субтитрами.
В киноцентре «Родина» на большом экране покажут два культовых фильмы Вуди Аллена. В пятницу – «Манхэттэн», в субботу – «Любовь и смерть». Все сеансы идут на языке оригинала с субтитрами.
22 июня
23:00
«Кузня»
Диджей-сет Антона Севидова
Вокалист столичной электронной группы Tesla Boy Антон Севидов, как никто, разбирается в новой музыке и ее тенденциях. В пятницу он выступит с сетом в «Кузне» на Новой Голландиии.
Вокалист столичной электронной группы Tesla Boy Антон Севидов, как никто, разбирается в новой музыке и ее тенденциях. В пятницу он выступит с сетом в «Кузне» на Новой Голландиии.
22 июня
23:59
«Штакеншнейдер»
Вечеринка «No Mérci»
В пятницу в «Штакеншнейдере» пластинки будут ставить меланхоличный техно-романтик Art Crime, у которого скоро выйдет свежая пластинка на московском лейбле «Private Persons», Youkovskiy, Zakharov и другие.
В пятницу в «Штакеншнейдере» пластинки будут ставить меланхоличный техно-романтик Art Crime, у которого скоро выйдет свежая пластинка на московском лейбле «Private Persons», Youkovskiy, Zakharov и другие.
23 июня
18:00
Царское село
Фэшн-показ «Ассоциации»
Проект «Ассоциации» — единственное модное событие, где можно увидеть коллекции всех ведущих дизайнеров Петербурга сразу. Оно традиционно проходит летом в Царском селе и посвящается теме искусства и истории. Татьяна Парфенова выбрала в качестве инспирейшена гардеробы Елизаветы Петровны и Екатерины II, Леонид Алексеев — Александра I, Лилия Киселенко— Екатерины I, Янис Чамалиди — Николая I, а Стас Лопаткин — Александра III и Марии Федоровны.
Проект «Ассоциации» — единственное модное событие, где можно увидеть коллекции всех ведущих дизайнеров Петербурга сразу. Оно традиционно проходит летом в Царском селе и посвящается теме искусства и истории. Татьяна Парфенова выбрала в качестве инспирейшена гардеробы Елизаветы Петровны и Екатерины II, Леонид Алексеев — Александра I, Лилия Киселенко— Екатерины I, Янис Чамалиди — Николая I, а Стас Лопаткин — Александра III и Марии Федоровны.
23 июня
18:00
«Эрарта»
Лекция Татьяны Толстой
Писательница расскажет, почему нон-фикшн стал чуть ли не популярнее художественной литературы. Тема ее лекции – «Дневники и письма великих», а ее герои – Лев Толстой, Александр Пушкин, Антон Чехов, Юрий Нагибин, Корней и Лидии Чуковские и другие.
Писательница расскажет, почему нон-фикшн стал чуть ли не популярнее художественной литературы. Тема ее лекции – «Дневники и письма великих», а ее герои – Лев Толстой, Александр Пушкин, Антон Чехов, Юрий Нагибин, Корней и Лидии Чуковские и другие.
23 июня
22:00
Дворцовая площадь
«Алые паруса»
В лайн-апе фестиваля выпускников на Дворцовой площади (отмечающего в этом году 50-летие!) – Мари Краймбрери, Мальбэк&Сюзанна, певец ALEKSEEV, Артем Пивоваров, группа «Моя Мишель», Алсу, Виктория Дайнеко, «Каста», Quest Pistols Show, ST и Баста. Ведущими станут Иван Ургант и Даша Александрова. Вторая площадка развернется на стрелке Васильевского острова. В 00:40 начнется праздничный салют. Подробности здесь.
В лайн-апе фестиваля выпускников на Дворцовой площади (отмечающего в этом году 50-летие!) – Мари Краймбрери, Мальбэк&Сюзанна, певец ALEKSEEV, Артем Пивоваров, группа «Моя Мишель», Алсу, Виктория Дайнеко, «Каста», Quest Pistols Show, ST и Баста. Ведущими станут Иван Ургант и Даша Александрова. Вторая площадка развернется на стрелке Васильевского острова. В 00:40 начнется праздничный салют. Подробности здесь.
23 июня
23:00
«Танцплощадка»
Вечеринка клуб «Отдых»
В субботу в «Танцплощадке» играют самые нежные сердцем и трепетные музыканты – Сергей Булдаков, Денис Рябов, Павел Юковский и Андрей Жилин.
В субботу в «Танцплощадке» играют самые нежные сердцем и трепетные музыканты – Сергей Булдаков, Денис Рябов, Павел Юковский и Андрей Жилин.
23 июня
23:00
«Blank»
Вечеринка «Базовое техно»
В «Blank» в субботу отличный лайн-ап из резидента культового немецкого клуба «Tresor» и организатора вечеринок «New Faces» – Mario Berge, Hoopa, Slon, Keyser, Freezbee и Bionoid.
В «Blank» в субботу отличный лайн-ап из резидента культового немецкого клуба «Tresor» и организатора вечеринок «New Faces» – Mario Berge, Hoopa, Slon, Keyser, Freezbee и Bionoid.
до 24 июня
Росфото
Выставка «Настоящий «Ленфильм»
В Росфото до 24 июня проходит экспозиция фотографа-художника Самоэля (Элика) Кацева. Он работал на множестве картин киностудии «Ленфильм» – от «Шерлока Холмса» и «Зимней вишни» Игоря Масленникова до «Пацанов» Динары Асановой. В СССР профессия фотографа на съемках фильмов считалась прикладной – выставка призвана доказать, что это не всегда было так.
В Росфото до 24 июня проходит экспозиция фотографа-художника Самоэля (Элика) Кацева. Он работал на множестве картин киностудии «Ленфильм» – от «Шерлока Холмса» и «Зимней вишни» Игоря Масленникова до «Пацанов» Динары Асановой. В СССР профессия фотографа на съемках фильмов считалась прикладной – выставка призвана доказать, что это не всегда было так.
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