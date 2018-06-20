Уикенд в Петербурге с 21 по 24 июня

с 21 июня

Фильм «Сага о чудовище. Сумерки» / Wildling



Триллер с Бел Паули и Лив Тайлер о чудовищности взросления. До 16 лет отец Анны держал ее на чердаке, чтобы защитить от монстра из леса. Но девушку спасает местная шериф и забирает жить к себе. За страшное название на русском – ответственны российские прокатчики.