Уикенд в Петербурге с 31 мая по 3 июня

3 июня 19:00 Ледовый дворец

Концерт Оззи Осборна



В отличие от ровесника Игги Попа, который с годами начал больше выступать, Оззи приезжает в Петербург с прощальным туром. Хотя, по его словам, это не означает уход на пенсию, но шансы, что «король ужаса» еще раз доедет до России, не так уж велики.