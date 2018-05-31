18+

Уикенд в Петербурге с 31 мая по 3 июня

Концерты Оззи Осборна, Луны и Deep Purple, танцы под лучших диджеев на Innocence и целый ворох отличных благотворительных фестивалей – как весело и с пользой провести эти выходные в городе.

Пт 1 июня Сб 2 июня Вс 3 июня

 

до 4 июня

Театральный фестиваль «Радуга»

Со вторника в ТЮЗе проходит Международный театральный фестиваль «Радуга». В программе – режиссерский дебют Юлии Пересильд «Каштанка», спектакль «Горемыка и Благодетель» дочери Римаса Туминаса — Габриеле Туминайте, адаптированная постановка «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» Красноярского драматического театра и многие другие. Подробности и полная программа – на сайте фестиваля.

до 6 июня

Artplay

Фестиваль Design Week

С 30 мая и по 6 июня в Artplay пройдет St. Petersburg Design Week — с лекциями от лучших предметных и интерьерных дизайнеров, тестированием новых систем для комфортной жизни и 4000 кв. метров для футуристичных селфи. Более подробная информация – в нашем гиде.

с 31 мая

Фильм «Красный воробей» / Red Sparrow

Автор всех частей франшизы «Голодные игры» Френсис Лоуренс снял картину о русской балерине, которая стала шпионкой (ее играет Дженнифер Лоуренс). Приму зовут почему-то Доминикой Егоровой, а ее задача – соблазнить американского оперативника (Джоэл Эдгертон).

с 31 мая

Фильм «Как разговаривать с девушками на вечеринках» / How to Talk to Girls at Parties

Экранизация комикса Нила Геймана с участием Николь Кидман и Эль Фанинг. В Лондоне 1970-х юноша-панк влюбляется в девушку, которая оказывается инопланетянкой. 

с 31 мая

«Невидимый гость» / Contratiempo

Зрительский детективный хит со звездой мелодрамы «Три метра над уровнем неба» Марио Касасом. Молодого бизнесмена обвиняют в убийстве любовницы, он решает воспользоваться услугами лучшего в стране адвоката, у которой нестандартные методы работы.

с 31 мая

«Псы под прикрытием» / Show Dogs

Комедия с говорящими псами от создателей картин «Смурфики» и «Скуби-Ду». Собака-полицейский Макс и детектив Фрэнк расследуют контрабанду животных, которую мошенники проворачивают под видом конкурса красоты.

 

1-12 июня

ТЦ «Галерея»

Фестиваль «Белые ночи в Галерее»

В «Галерее» пройдет масштабный фестиваль искусств. В программе – иммерсивный диджитал-проект номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Михаила Патласова, постановка Театра.doc, спектакль «Танцплощадка» с Алисой Гребенщиковой, а также выступления Тоси Чайкиной, Леры Гехнер, группы «Меджикул», уроки от хулиганов «Упсала-Цирка» и многое другое. Подробности здесь.

1 июня

20:00

«А2»

Концерт  Noel Gallagher's High Flying Birds. 

Старший брат Ноэл Галлахер, автор большинства песен Oasis (да, и Wonderwall тоже), основал группу со своим именем в названии назло младшему Лиаму, но сольно у него получается, кажется, даже лучше. Доказательство тому вышедший недавно уже третий по счету студийник «Who Built the Moon?».

1 июня

18:00

Etam в ТЦ «Галерея»

Благотворительный проект «Женщины ради женщин»

Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова, Светлана Устинова, Катерина Шпица и Юлия Хлынина соберутся вместе 1 июня, чтобы поддержать проект «Женщины ради женщин» фонда «Дети-бабочки» и французского бренда Etam. Во флагманском магазине марки пройдет public talk с участием актрис. 10% от всех покупок, сделанных в бутике в этот вечер перечислят в пользу детей, которые родились с редким генетическим заболеванием кожи – буллезным эпидермолизом. Вход свободный по регистрации

1 июня

19:00

Ледовый дворец

Концерт Deep Purple

На концертах российской части тура в честь пятидесятилетия группы хард-рокеры, мы надеемся, вновь сыграют фирменные вариации на «Картинки с выставки» Мусоргского.

1-3 июня

Порт «Севкабель»

Red Bull BC One Russia Camp

Открытый фестиваль уличной культуры пройдет в этом году в Порт «Севкабель». В программе лагеря – граффити-джемы, баттлы и мастер-классы по уличным танцам, уроки по action фотографии от француза Little Shao, лаборатория битмейкеров и диджеев, кинопоказы и вечеринки до утра.

 

2-3 июня

19:00

Малая сцена БДТ

Гастроли спекталя «Слон»

На малой сцене БДТ в субботу и воскресенье сыграют спектакль «Слон» по одноименной пьесе японского драматурга Минору Бэцуяку. Ее премьера прошла в 1962 году, а в центре сюжета – травма человека, который подвергся атомной бомбардировке. Режиссер спектакля — Такаси Манабэ, художник — Мицуру Исий, костюмер — Ай Хигути.

до 2 июня

Anna Nova

Выставка «Можешь представить, что останется после»

В галерее Anna Nova до субботы можно увидеть экспозицию номинанта премии Кандинского 2013-го, лауреата Laguna Art Prize Марии Агуреевой. В первую часть выставки вошли объекты из латекса, в которых художница играет на контрасте материалов. Второй этаж галереи заняла видеоинсталляция «Пыль»: развернутое на нескольких экранах, изображение намеренно стирает границы между документальным фильмом и перформансом.

2 июня

ЦПКиО

Фестиваль «Есть контакт!»

В субботу в ЦПКиО пройдет фестиваль в поддержку занимающихся спортом людей с инвалидностью. В программе – международный футбольный матч для слепых, канис-терапия, показательные выступления по гребле, теннису, бадминтону и другим видам спорта

2 июня

21:00

Музей стрит-арта

Фестиваль Innocence

В субботу в Музее уличного искусства пройдет фестиваль видео-арта и техно-музыки Innocence. Лайн-ап более чем мощный: от любимца Pitchfork DJ Koze, Maceo Plex и Rodhad до наших техно-соотечественниц Лены Поповой и kedr livanskiy. Подробности здесь.

 

3 июня

10:00

«Великан-парке»

Марафон «Прикосновение как выход»

В «Великан-парке» пройдет благотворительный марафон массажа в поддержку Центра «Антон тут рядом». Всех желающих обучат косметическому самомассажу с элементами фейсформинга, расскажут, где в теле создают напряжение зажатые эмоции, каковы причины детской психосоматики и о многом другом. Представители Центра развенчают мифы об аутизме, а вечером выступят Оркестр «Антон тут рядом» и певица Елена Чижикова.

3 июня

14:00

«Упсала-Цирк»

Фляк-маркет «Упсала-Цирка»

В «Упсала-Цирке» в воскресенье пройдет благотворительный детский garage-sale и семейный пикник. 50% собранных участниками средств перечисляется для развития и поддержки его социальных проектов. На музыкальной сцене выступят Евгений Кубынин – основатель «Зимавсегда», новый проект «Мистерволк» (от музыкантов «Есть Есть Есть») и группа S.P.O.R.T. Завершит день показ спектакля-лауреата «Золотой маски» «Я Басе».

3 июня

20:00

«А2»

Концерт Луны

Чувственная украинская дива «душевного попа» Кристина Бардаш (аkа Луна) споет об интимном и телесном в традициях лучшей русскоязычной эстрады 1990-х: и об игре в полиаморию, и о грустных дэнсах.

3 июня

19:00

Ледовый дворец

Концерт Оззи Осборна

В отличие от ровесника Игги Попа, который с годами начал больше выступать, Оззи приезжает в Петербург с прощальным туром. Хотя, по его словам, это не означает уход на пенсию, но шансы, что «король ужаса» еще раз доедет до России, не так уж велики.

3 июня

19:00

Александринский театр

Благотворительный гала звезд оперы и балета

Одна из лучших исполнительниц партии Тоски Мария Гулегина, лауреат престижнейшей премии Чайковского Юлия Маточкина и многие другие солисты Мариинки выступят в поддержку подопечных детского дома-интерната в Павловске.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров