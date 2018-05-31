Уикенд в Петербурге с 31 мая по 3 июня
Концерты Оззи Осборна, Луны и Deep Purple, танцы под лучших диджеев на Innocence и целый ворох отличных благотворительных фестивалей – как весело и с пользой провести эти выходные в городе.
до 4 июня
Театральный фестиваль «Радуга»
Со вторника в ТЮЗе проходит Международный театральный фестиваль «Радуга». В программе – режиссерский дебют Юлии Пересильд «Каштанка», спектакль «Горемыка и Благодетель» дочери Римаса Туминаса — Габриеле Туминайте, адаптированная постановка «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» Красноярского драматического театра и многие другие. Подробности и полная программа – на сайте фестиваля.
Со вторника в ТЮЗе проходит Международный театральный фестиваль «Радуга». В программе – режиссерский дебют Юлии Пересильд «Каштанка», спектакль «Горемыка и Благодетель» дочери Римаса Туминаса — Габриеле Туминайте, адаптированная постановка «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» Красноярского драматического театра и многие другие. Подробности и полная программа – на сайте фестиваля.
до 6 июня
Artplay
Фестиваль Design Week
С 30 мая и по 6 июня в Artplay пройдет St. Petersburg Design Week — с лекциями от лучших предметных и интерьерных дизайнеров, тестированием новых систем для комфортной жизни и 4000 кв. метров для футуристичных селфи. Более подробная информация – в нашем гиде.
С 30 мая и по 6 июня в Artplay пройдет St. Petersburg Design Week — с лекциями от лучших предметных и интерьерных дизайнеров, тестированием новых систем для комфортной жизни и 4000 кв. метров для футуристичных селфи. Более подробная информация – в нашем гиде.
с 31 мая
Фильм «Красный воробей» / Red Sparrow
Автор всех частей франшизы «Голодные игры» Френсис Лоуренс снял картину о русской балерине, которая стала шпионкой (ее играет Дженнифер Лоуренс). Приму зовут почему-то Доминикой Егоровой, а ее задача – соблазнить американского оперативника (Джоэл Эдгертон).
Автор всех частей франшизы «Голодные игры» Френсис Лоуренс снял картину о русской балерине, которая стала шпионкой (ее играет Дженнифер Лоуренс). Приму зовут почему-то Доминикой Егоровой, а ее задача – соблазнить американского оперативника (Джоэл Эдгертон).
с 31 мая
Фильм «Как разговаривать с девушками на вечеринках» / How to Talk to Girls at Parties
Экранизация комикса Нила Геймана с участием Николь Кидман и Эль Фанинг. В Лондоне 1970-х юноша-панк влюбляется в девушку, которая оказывается инопланетянкой.
Экранизация комикса Нила Геймана с участием Николь Кидман и Эль Фанинг. В Лондоне 1970-х юноша-панк влюбляется в девушку, которая оказывается инопланетянкой.
с 31 мая
«Невидимый гость» / Contratiempo
Зрительский детективный хит со звездой мелодрамы «Три метра над уровнем неба» Марио Касасом. Молодого бизнесмена обвиняют в убийстве любовницы, он решает воспользоваться услугами лучшего в стране адвоката, у которой нестандартные методы работы.
Зрительский детективный хит со звездой мелодрамы «Три метра над уровнем неба» Марио Касасом. Молодого бизнесмена обвиняют в убийстве любовницы, он решает воспользоваться услугами лучшего в стране адвоката, у которой нестандартные методы работы.
с 31 мая
«Псы под прикрытием» / Show Dogs
Комедия с говорящими псами от создателей картин «Смурфики» и «Скуби-Ду». Собака-полицейский Макс и детектив Фрэнк расследуют контрабанду животных, которую мошенники проворачивают под видом конкурса красоты.
Комедия с говорящими псами от создателей картин «Смурфики» и «Скуби-Ду». Собака-полицейский Макс и детектив Фрэнк расследуют контрабанду животных, которую мошенники проворачивают под видом конкурса красоты.
1-12 июня
ТЦ «Галерея»
Фестиваль «Белые ночи в Галерее»
В «Галерее» пройдет масштабный фестиваль искусств. В программе – иммерсивный диджитал-проект номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Михаила Патласова, постановка Театра.doc, спектакль «Танцплощадка» с Алисой Гребенщиковой, а также выступления Тоси Чайкиной, Леры Гехнер, группы «Меджикул», уроки от хулиганов «Упсала-Цирка» и многое другое. Подробности здесь.
В «Галерее» пройдет масштабный фестиваль искусств. В программе – иммерсивный диджитал-проект номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Михаила Патласова, постановка Театра.doc, спектакль «Танцплощадка» с Алисой Гребенщиковой, а также выступления Тоси Чайкиной, Леры Гехнер, группы «Меджикул», уроки от хулиганов «Упсала-Цирка» и многое другое. Подробности здесь.
1 июня
20:00
«А2»
Концерт Noel Gallagher's High Flying Birds.
Старший брат Ноэл Галлахер, автор большинства песен Oasis (да, и Wonderwall тоже), основал группу со своим именем в названии назло младшему Лиаму, но сольно у него получается, кажется, даже лучше. Доказательство тому вышедший недавно уже третий по счету студийник «Who Built the Moon?».
Старший брат Ноэл Галлахер, автор большинства песен Oasis (да, и Wonderwall тоже), основал группу со своим именем в названии назло младшему Лиаму, но сольно у него получается, кажется, даже лучше. Доказательство тому вышедший недавно уже третий по счету студийник «Who Built the Moon?».
1 июня
18:00
Etam в ТЦ «Галерея»
Благотворительный проект «Женщины ради женщин»
Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова, Светлана Устинова, Катерина Шпица и Юлия Хлынина соберутся вместе 1 июня, чтобы поддержать проект «Женщины ради женщин» фонда «Дети-бабочки» и французского бренда Etam. Во флагманском магазине марки пройдет public talk с участием актрис. 10% от всех покупок, сделанных в бутике в этот вечер перечислят в пользу детей, которые родились с редким генетическим заболеванием кожи – буллезным эпидермолизом. Вход свободный по регистрации.
Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова, Светлана Устинова, Катерина Шпица и Юлия Хлынина соберутся вместе 1 июня, чтобы поддержать проект «Женщины ради женщин» фонда «Дети-бабочки» и французского бренда Etam. Во флагманском магазине марки пройдет public talk с участием актрис. 10% от всех покупок, сделанных в бутике в этот вечер перечислят в пользу детей, которые родились с редким генетическим заболеванием кожи – буллезным эпидермолизом. Вход свободный по регистрации.
1 июня
19:00
Ледовый дворец
Концерт Deep Purple
На концертах российской части тура в честь пятидесятилетия группы хард-рокеры, мы надеемся, вновь сыграют фирменные вариации на «Картинки с выставки» Мусоргского.
На концертах российской части тура в честь пятидесятилетия группы хард-рокеры, мы надеемся, вновь сыграют фирменные вариации на «Картинки с выставки» Мусоргского.
1-3 июня
Порт «Севкабель»
Red Bull BC One Russia Camp
Открытый фестиваль уличной культуры пройдет в этом году в Порт «Севкабель». В программе лагеря – граффити-джемы, баттлы и мастер-классы по уличным танцам, уроки по action фотографии от француза Little Shao, лаборатория битмейкеров и диджеев, кинопоказы и вечеринки до утра.
Открытый фестиваль уличной культуры пройдет в этом году в Порт «Севкабель». В программе лагеря – граффити-джемы, баттлы и мастер-классы по уличным танцам, уроки по action фотографии от француза Little Shao, лаборатория битмейкеров и диджеев, кинопоказы и вечеринки до утра.
2-3 июня
19:00
Малая сцена БДТ
Гастроли спекталя «Слон»
На малой сцене БДТ в субботу и воскресенье сыграют спектакль «Слон» по одноименной пьесе японского драматурга Минору Бэцуяку. Ее премьера прошла в 1962 году, а в центре сюжета – травма человека, который подвергся атомной бомбардировке. Режиссер спектакля — Такаси Манабэ, художник — Мицуру Исий, костюмер — Ай Хигути.
На малой сцене БДТ в субботу и воскресенье сыграют спектакль «Слон» по одноименной пьесе японского драматурга Минору Бэцуяку. Ее премьера прошла в 1962 году, а в центре сюжета – травма человека, который подвергся атомной бомбардировке. Режиссер спектакля — Такаси Манабэ, художник — Мицуру Исий, костюмер — Ай Хигути.
до 2 июня
Anna Nova
Выставка «Можешь представить, что останется после»
В галерее Anna Nova до субботы можно увидеть экспозицию номинанта премии Кандинского 2013-го, лауреата Laguna Art Prize Марии Агуреевой. В первую часть выставки вошли объекты из латекса, в которых художница играет на контрасте материалов. Второй этаж галереи заняла видеоинсталляция «Пыль»: развернутое на нескольких экранах, изображение намеренно стирает границы между документальным фильмом и перформансом.
В галерее Anna Nova до субботы можно увидеть экспозицию номинанта премии Кандинского 2013-го, лауреата Laguna Art Prize Марии Агуреевой. В первую часть выставки вошли объекты из латекса, в которых художница играет на контрасте материалов. Второй этаж галереи заняла видеоинсталляция «Пыль»: развернутое на нескольких экранах, изображение намеренно стирает границы между документальным фильмом и перформансом.
2 июня
ЦПКиО
Фестиваль «Есть контакт!»
В субботу в ЦПКиО пройдет фестиваль в поддержку занимающихся спортом людей с инвалидностью. В программе – международный футбольный матч для слепых, канис-терапия, показательные выступления по гребле, теннису, бадминтону и другим видам спорта
В субботу в ЦПКиО пройдет фестиваль в поддержку занимающихся спортом людей с инвалидностью. В программе – международный футбольный матч для слепых, канис-терапия, показательные выступления по гребле, теннису, бадминтону и другим видам спорта
2 июня
21:00
Музей стрит-арта
Фестиваль Innocence
В субботу в Музее уличного искусства пройдет фестиваль видео-арта и техно-музыки Innocence. Лайн-ап более чем мощный: от любимца Pitchfork DJ Koze, Maceo Plex и Rodhad до наших техно-соотечественниц Лены Поповой и kedr livanskiy. Подробности здесь.
В субботу в Музее уличного искусства пройдет фестиваль видео-арта и техно-музыки Innocence. Лайн-ап более чем мощный: от любимца Pitchfork DJ Koze, Maceo Plex и Rodhad до наших техно-соотечественниц Лены Поповой и kedr livanskiy. Подробности здесь.
3 июня
10:00
«Великан-парке»
Марафон «Прикосновение как выход»
В «Великан-парке» пройдет благотворительный марафон массажа в поддержку Центра «Антон тут рядом». Всех желающих обучат косметическому самомассажу с элементами фейсформинга, расскажут, где в теле создают напряжение зажатые эмоции, каковы причины детской психосоматики и о многом другом. Представители Центра развенчают мифы об аутизме, а вечером выступят Оркестр «Антон тут рядом» и певица Елена Чижикова.
В «Великан-парке» пройдет благотворительный марафон массажа в поддержку Центра «Антон тут рядом». Всех желающих обучат косметическому самомассажу с элементами фейсформинга, расскажут, где в теле создают напряжение зажатые эмоции, каковы причины детской психосоматики и о многом другом. Представители Центра развенчают мифы об аутизме, а вечером выступят Оркестр «Антон тут рядом» и певица Елена Чижикова.
3 июня
14:00
«Упсала-Цирк»
Фляк-маркет «Упсала-Цирка»
В «Упсала-Цирке» в воскресенье пройдет благотворительный детский garage-sale и семейный пикник. 50% собранных участниками средств перечисляется для развития и поддержки его социальных проектов. На музыкальной сцене выступят Евгений Кубынин – основатель «Зимавсегда», новый проект «Мистерволк» (от музыкантов «Есть Есть Есть») и группа S.P.O.R.T. Завершит день показ спектакля-лауреата «Золотой маски» «Я Басе».
В «Упсала-Цирке» в воскресенье пройдет благотворительный детский garage-sale и семейный пикник. 50% собранных участниками средств перечисляется для развития и поддержки его социальных проектов. На музыкальной сцене выступят Евгений Кубынин – основатель «Зимавсегда», новый проект «Мистерволк» (от музыкантов «Есть Есть Есть») и группа S.P.O.R.T. Завершит день показ спектакля-лауреата «Золотой маски» «Я Басе».
3 июня
20:00
«А2»
Концерт Луны
Чувственная украинская дива «душевного попа» Кристина Бардаш (аkа Луна) споет об интимном и телесном в традициях лучшей русскоязычной эстрады 1990-х: и об игре в полиаморию, и о грустных дэнсах.
Чувственная украинская дива «душевного попа» Кристина Бардаш (аkа Луна) споет об интимном и телесном в традициях лучшей русскоязычной эстрады 1990-х: и об игре в полиаморию, и о грустных дэнсах.
3 июня
19:00
Ледовый дворец
Концерт Оззи Осборна
В отличие от ровесника Игги Попа, который с годами начал больше выступать, Оззи приезжает в Петербург с прощальным туром. Хотя, по его словам, это не означает уход на пенсию, но шансы, что «король ужаса» еще раз доедет до России, не так уж велики.
В отличие от ровесника Игги Попа, который с годами начал больше выступать, Оззи приезжает в Петербург с прощальным туром. Хотя, по его словам, это не означает уход на пенсию, но шансы, что «король ужаса» еще раз доедет до России, не так уж велики.
3 июня
19:00
Александринский театр
Благотворительный гала звезд оперы и балета
Одна из лучших исполнительниц партии Тоски Мария Гулегина, лауреат престижнейшей премии Чайковского Юлия Маточкина и многие другие солисты Мариинки выступят в поддержку подопечных детского дома-интерната в Павловске.
Одна из лучших исполнительниц партии Тоски Мария Гулегина, лауреат престижнейшей премии Чайковского Юлия Маточкина и многие другие солисты Мариинки выступят в поддержку подопечных детского дома-интерната в Павловске.
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