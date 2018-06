Уикенд в Петербурге с 31 мая по 3 июня

с 31 мая

Фильм «Как разговаривать с девушками на вечеринках» / How to Talk to Girls at Parties



Экранизация комикса Нила Геймана с участием Николь Кидман и Эль Фанинг. В Лондоне 1970-х юноша-панк влюбляется в девушку, которая оказывается инопланетянкой.