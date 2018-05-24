Почему в Петербурге все еще отключают горячую воду и когда это закончится?

Почему в Петербурге отключают горячую воду?

«Дело в том, что любая система требует обслуживания. Нормативный срок эксплуатации системы горячего водоснабжения 350 суток в год. Остальные 15 отведены под ремонтный период. Его продолжительность определяется местными органами власти», – говорит Виктор Пухкал – «Есть простой пример: если за машиной не следить, а просто на ней ездить, то она через некоторое время придет в негодность. Периодически каждый водитель приезжает в сервис и что-то чистит, меняет, проверяет. Это считается в порядке вещей – а почему остальные механизмы должны работать вечно? Так не бывает».

Что происходит, когда отключают горячую воду?

«Проводится ремонт оборудования тепловых пунктов. Заменяются участки трубопроводов, проверяются задвижки, вентили, краны, фильтры. В течение года приходят заявки: какие-то неполадки можно устранить в процессе эксплуатации, а что-то требует отключения системы – такого рода работы оставляют на ремонтный период. Это не желание досадить жителям, а необходимость. Если не провести ремонт, то будет намного хуже», – поясняет заведующий кафедрой теплогазоснабжения и вентиляции СПбГАСУ.

Почему тогда во многих других странах воду не отключают?

Как нам пояснили представители «Теплосети», «в других странах чаще всего отсутствует система централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения, гораздо меньше протяженность трубопроводов, а потребители снабжаются от локальных источников тепла».

Что необходимо сделать, чтобы отключения прекратились?

«В большинстве случаев у нас не предусмотрены резервные трубопроводы на время профилактики тепломагистралей», – комментируют специалисты – «Кроме того, в это же время идут работы на ТЭЦ, и она остановлена. Следовательно, для ухода от летних отключений каждый дом в городе должен быть подключен к двум теплоисточникам по двум независимым тепломагистралям, что потребует кардинального переустройства инфраструктуры города».

Есть ли надежда, что воду перестанут отключать?

«Сети меняются, конечно, надежда на развитие есть, но все же речь о том, что воду перестанут отключать совсем, не идет. Возможно, со временем ее станут отключать реже – раз в два года, например», – считает Виктор Пухкал.

Будут ли в нашем городе в ближайшее время созданы резервные системы?

Специалисты считают, что вероятность этого невелика. Стоимость резервных систем примерно такая же, как и основных, но используются они крайне редко – поэтому петербургские власти с большей вероятностью вложат средства в более насущные проблемы.