«Аэроэкспресс» до аэропорта Пулково запустят в 2022 году

Смольный подписал соглашение о строительстве аэроэкспресса в Пулкове. Стоимость проекта оценивается в 19 млрд рублей.

Соглашение в ходе ПМЭФ-2018 подписали губернатор города Георгий Полтавченко и исполнительный директор ООО «Аэроэкспресс» Валерий Федоров. Сообщается, что стоимость проекта оценивается в 18,8 млрд рублей, из них на частные инвестиции приходится не менее 8,8 млрд. Время в пути до аэровокзала должно составлять около 26 минут.

В комитете по инвестициям пояснили, что до декабря выберут подрядчика. «Критерием конкурсной документации предусмотрен грант города в размере 10 млрд рублей, подлежащий уменьшению в результате конкурсных процедур, – говорят в комитете. – Сама стоимость строительства, которая по предыдущим оценкам составляла 21-24 млрд. руб, оптимизирована до 15,6 млрд. руб. в ценах 2017 года. Завершение конкурса планируется к декабрю текущего года. Срок проектирования объекта, которое будет осуществлять инвестор, и выделения земельных участков, которое должен осуществить город, – 2 года. Срок последующей за этим стадии строительства – так же 2 года». Исполнительный директор «Аэроэкспресса» Валерий Федоров считает, что реализация этого проекта повысит туристическую привлекательность Петербурга.

Ранее в аэропорту открыли бесплатную круглосуточную парковку на 120 мест, а в связи с ПМЭФ в городе перестала работать единственная маршрутка, которая курсировала от метро «Московская» до воздушной гавани. Глава управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» Владимир Якушев вошел в число 50 петербуржцев, изменивших город.

По материалам «Фонтанки»