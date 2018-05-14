К Земле летит астероид-призрак

С Землей 16 мая 2018 года в 01:05 по московскому времени сблизится на минимальное расстояние астероид-призрак 2010 WC9, ранее потерянный астрономами, пишет «Лента.ру».

Сближение с небесным телом произойдет на расстоянии около 203 тысяч километров от Земли (примерно 0,53 расстояния до Луны), его скорость составит около 46 тысяч километров в час. Диаметр астероида оценивается в 60 — 130 метров. Впервые астероид заметили в ноябре 2010-го, после чего уже в декабре того же года он пропал из поля зрения. Вновь обнаружить небесное тело удалось только 8 мая 2018-го. Астрономы считают, что угрозы падения астероида на планету нет. Предстоящее сближение 2010 WC9 с Землей станет для данных небесных тел минимальным за последние 300 лет.

Ранее астрономы из СПБГУ нашли 100 вариантов столкновения крупного астероида с Землей и 18 сценариев столкновения с Луной. В декабре 2017 года ученые обнаружили астероид в форме черепа, который приближался к Земле.

По материалам «Фонтанки»