Стали известны время и место проведения акции «Бессмертный полк»

Шествие «Бессмертного полка» в Петербурге назначено на три часа дня 9 мая. Место сбора традиционное — часть Невского проспекта от Суворовского до площади Александра Невского.

Как сообщают организаторы шествия, «Бессмертный полк» возглавят ветераны войны и ретроавтомобили. Построение колонны начнется в 14 часов. В три дня она начнет движение от площади Восстания к Дворцовой.

Все улицы, прилегающие к Невскому проспекту, на время шествия закроют для автомобилей.

«Бессмертный полк» — гражданская инициатива, призванная сохранить память о Великой Отечественной войне. Участники несут портреты родственников-фронтовиков, блокадников, детей войны, тружеников тыла.

В прошлом году около 700 тысяч жителей Петербурга участвовали в «Бессмертном полку», всего по России полиция насчитала почти 8 млн участников.

По материалам «Фонтанки»