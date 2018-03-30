В метро Петербурга снова не работают автоматы по продаже проездных

Аппараты по продаже жетонов и пополнению электронных кошельков в петербургском метро вышли из строя утром 30 марта. Объявления о неисправности отправляют пассажиров в кассы.

Как сообщают очевидцы, в десять часов утра аппараты на «Ленинском проспекте», «Гостином дворе» и еще нескольких станциях предлагали только проверку карт. В метрополитене массовость сбоя подтвердили, но отметили, что проблема произошла не на их сервере, а на сервере «Организатора перевозок».

В пресс-службе учреждения, в свою очередь, пояснили, что неполадки возникли при передаче информации, и отметили, что целый день на решение не потребуется: работу восстановят в ближайшее время. Предыдущий сбой, который произошел в феврале, затянулся не на один день. Теперь неисправность обещают устранить в течение 10 – 15 минут.

По материалам «Фонтанки»