100 лет как не столица: как Петроград перестал быть главным городом страны?

10 марта 1918 года в Москву из Петрограда отправился странный поезд. Начал путь он не с Николаевского, ныне Московского вокзала, а с небольшой окраинной платформы «Цветочная». Поздним вечером, в кромешной темноте, не зажигая фар и прожекторов, он увозил товарища Ленина и советское правительство, а заодно и статус главного города страны.

Почему это произошло?

Легко сейчас из 2018 года, сидя в кресле с ноутбуком на коленях, рассуждать о том, правильным ли было решение ровно сто лет назад перенести столицу из колыбели революций Петрограда в большую, но провинциальную Москву. В не менее морозном феврале 1918 действовать нужно было быстро и не сомневаясь. Удерживавшие пятый месяц власть большевики еще окончательно не узурпировали ее, хотя разгоном Учредительного Собрания в январе дали понять, что однопартийная система не за горами.

Положение в стране зимой 1917-1918 года было катастрофическим: надвигающиеся на Петроград немецкие войска, развал армии и тотальное дезертирство, недостаток продовольствия, внутриполитическая борьба и локальные восстания недовольного народа не прибавляли Владимиру Ильичу уверенности.

Как родилась идея и почему на самом деле она принадлежит не большевикам

По официальной версии перенос вождю предложил Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич – первый генерал, перешедший на сторону красных и занявший должность начальника штаба Верховного главнокомандующего. Его родной брат, Владимир Дмитриевич, большевик с 1895 года, стал управляющим делами Совнаркома. Ленин идеей проникся, ответственным назначил Владимира Бонч-Бруевича. В 1926 году тот напишет книгу «Переезд Советского правительства из Петрограда в Москву (По личным воспоминаниям)». Именно она и станет каноническим описанием событий начала марта 1918.