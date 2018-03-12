100 лет как не столица: как Петроград перестал быть главным городом страны?
12 марта 1918 года, ровно век назад, столица нашей страны была перенесена в Москву. По этому случаю историк, автор Telegram-канала «Советский Ленинград» Михаил Крайнов написал для нас колонку о том, как и почему произошло это судьбоносное не только для Петербурга, но и страны (и даже мира!) событие.
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Платформа «Цветочная». Картина неизвестного художника.
10 марта 1918 года в Москву из Петрограда отправился странный поезд. Начал путь он не с Николаевского, ныне Московского вокзала, а с небольшой окраинной платформы «Цветочная». Поздним вечером, в кромешной темноте, не зажигая фар и прожекторов, он увозил товарища Ленина и советское правительство, а заодно и статус главного города страны.
Почему это произошло?
Легко сейчас из 2018 года, сидя в кресле с ноутбуком на коленях, рассуждать о том, правильным ли было решение ровно сто лет назад перенести столицу из колыбели революций Петрограда в большую, но провинциальную Москву. В не менее морозном феврале 1918 действовать нужно было быстро и не сомневаясь. Удерживавшие пятый месяц власть большевики еще окончательно не узурпировали ее, хотя разгоном Учредительного Собрания в январе дали понять, что однопартийная система не за горами.
Положение в стране зимой 1917-1918 года было катастрофическим: надвигающиеся на Петроград немецкие войска, развал армии и тотальное дезертирство, недостаток продовольствия, внутриполитическая борьба и локальные восстания недовольного народа не прибавляли Владимиру Ильичу уверенности.
Как родилась идея и почему на самом деле она принадлежит не большевикам
По официальной версии перенос вождю предложил Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич – первый генерал, перешедший на сторону красных и занявший должность начальника штаба Верховного главнокомандующего. Его родной брат, Владимир Дмитриевич, большевик с 1895 года, стал управляющим делами Совнаркома. Ленин идеей проникся, ответственным назначил Владимира Бонч-Бруевича. В 1926 году тот напишет книгу «Переезд Советского правительства из Петрограда в Москву (По личным воспоминаниям)». Именно она и станет каноническим описанием событий начала марта 1918.
Бонч-Бруевич распространил слухи, что правительство собирается уехать, но не раньше, чем через полтора-два месяца, и не в Москву, а на Волгу, в Нижний Новогород. Таким образом население пытались оградить от волнений, а власти – от лишнего внимания и террористических актов со стороны эсэров. Пресса публикует статьи о вздорности сплетен.
Хотя впервые эта идея рассматривалась еще в 1915-1916 годах. Над ней размышляло и Временное правительство – тогда, осенью 1917 года, большевики выступали с резкой критикой, называя предложение «трусостью и позором». Они вообще преуспели в заимствовании: реформа русского языка с отменой «ятей», изменение календаря и двухнедельного расхождения и даже электрификация страны, известная нам как «план ГОЭЛРО», были придуманы не ими. Разрабатывались эти программы долгие годы, но их воплощение пришлось на послереволюционное время, и теперь нам кажется, что это заслуга Советов.
Первыми уехали не власти, а деньги
Экспедиция заготовления государственных бумаг, нынешний Гознак, то есть завод по печатанию денег, эвакуируется из города первым – и не в Москву, а в Пензу – и оперативно разворачивает там производство. Уезжает и золотой запас. В обстановке строжайшей секретности формируется железнодорожный состав для Ленина со свитой. Обслуживать и вести его позволили самым надежным людям, охраняли его латышские стрелки. Накануне каждому, кому выпала честь стать участником события, был вручен конверт с подробными инструкциями.
Путь до Москвы занял около суток. В дороге охранникам пришлось выяснять отношения с целым составом бежавших с фронта солдат, но пулеметы «Максим» были весомее винтовок Мосина образца 1891 года, поэтому важный поезд проследовал дальше.
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Петроград, 1917 год
Недобрый прием в Москве
Новая столица встретила прибывших не с распростертыми объятиями. Зиновьев, тайно занимавшийся подготовкой на месте, с обязанностями справился не до конца: размещать начальство с семьями и скарбом было решительно негде. Перекантовавшись какое-то время в гостиницах, насильственно выселив из них в считанные часы законных постояльцев, большевики выбрали своей резиденцией Кремль. Кстати, орлы на его башнях оставались аж до 1935 года, то есть почти 20 лет. Да и вокзалы, связывающие две столицы, переименовали в «Октябрьские» только в 1923 году.
Что мы потеряли?
В ночь на 11 марта 1918 деньги исчезли из Петрограда и в прямом, и в переносном смысле. Великий город ожидала областная судьба. Отныне он финансировался по остаточному принципу, а все инновационные замыслы доставались столице. Планировавшийся с конца XIX века метрополитен начали проектировать в Москве в 1920-е годы, а в Ленинграде им занялись только в 1933. Назревавшее расширение РНБ вылилось в закрытие проекта и начало строительства Ленинской Библиотеки в 1929 году. Дворец Советов начали строить в 1932 году, а нам достался только Дом Советов, да и тот несколькими годами позже. В этом же году стартует создание планов «Новой Москвы» и «Нового Ленинграда». Изменения нашего города полностью контролируются из белокаменной, навязываются чуждые ему идеи развития только в южном направлении. Всеми масштабными сооружениями занимаются только московские специалисты.
И все же очень интересно, что бы было, если бы литерный поезд №4001 не отправился от той платформы или не смог доехать до цели. Очевидно, что история и страны, и мира могла бы пойти совсем по иному пути.
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