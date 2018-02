Уикенд в Петербурге с 15 по 18 февраля

17-20 февраля-мая Эрарта

Выставка Лю Болин «Художник-невидимка»



В числе поклонников затеянной китайским художником игры в прятки — граффитист JR, певец Джон Бон Джови (обложка альбома What About Now — дело рук Лю) и ООН (заказавшая Болину работу «Глобальные цели», в которой тот растворяется во флагах 193 стран).