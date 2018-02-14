Уикенд в Петербурге с 15 по 18 февраля
«Лед» и «Убийство священного оленя» в прокате, выставка художника-невидимки Лю Болина в Эрарте и «Митьков» – в «Свином рыле», а также целая куча отличных вечеринок – как весело и культурно провести выходные в городе.
с 14 февраля
Сказка с элементами мюзикла с Аглаей Тарасовой, Милошем Биковичем и Александром Петровым от режиссера-дебютанта Олега Трофима (автора трогательного клипа о тревожной юности «Бейся сердце» группы Sirotkin). Фигуристка Надя, получив тяжелую травму, учится снова ходить, стоять на льду, верить людям и в свою мечту стать чемпионкой.
14-28 февраля-мая
Михайловский замок
Русский музей продолжает серию экспозиций-байопиков: в масштабном оммаже Екатерине II — портреты императрицы кисти Торелли и Мейса и более 500 артефактов, отражающих время ее правления в искусстве.
с 15 февраля
Трехкратный лауреат премии «Оскар» Дэниел Дэй-Льюис для подготовки к роли модельера Рейнольдса Вудкока в драме Пола Томаса Андерсона несколько месяцев работал подмастерьем главного костюмера нью-йоркского балета, а снявшись в ней, решил оставить актерство.
с 15 февраля
В радикальном фильме автора «Клыка» и «Лобстера» Йоргоса Лантимоса (видимо, вспомнившего свои корни) Колин Фаррелл и Николь Кидман разыгрывают греческую трагедию: с театральной условностью, хором, роком, возмездием и прямыми отсылками к Еврипиду.
с 15 февраля
Экранизация режиссером Валерией Сурковой ее же постановки для «Театра.doc» по пьесе драматурга Анны Яблонской, погибшей в теракте в аэропорту Домодедово, тематически пересекается с «Учеником» Кирилла Серебренникова: в обычную столичную семью из паломничества возвращается набожная бабушка.
с 15 февраля
Режиссер Скотт Купер снял фильм о жестком и полном ненависти периоде истории США, когда индейцы вырезали целые семьи мирных фермеров, а новые жители Америки с не меньшей свирепостью расстреливали команчей и загоняли их в резервации. Главные роли в фильме сыграли «оскароносный» Кристиан Бэйл и Розамунд Пайк. Правда, вне съемочной площадки актеры практически не общались.
с 15 февраля
Плодотворный режиссер Клинт Иствуд снимает чуть ли не по картине в год (такой скорости мог бы позавидовать даже Вуди Аллен). На этот раз его внимание привлекла реальная история – как три бравых американца спасают пассажиров поезда, подвергшегося нападению.
15-18 февраля
Новая Голландия
С четверга по воскресенье на Новой Голландии – празднование Масленицы. В этом году она пройдет во дворе «Бутылки». Кафе-резиденты острова будут готовить согревающие напитки и блины с необычными начинками: форшмаком, грибами и фунчозой в сливках, прошутто и моцареллой, мясом и острым соусом хабанеро, кокосовой сгущенкой, манговым чатни и многими другими. Также в программе – мастер-классы для детей и сжигание чучела Масленицы (с использованием безопасных холодных пиротехнических залпов).
15 февраля
20:30
Эрарта
Британец Ghostpoet в четверг презентует в Петербурге свой четвертый альбом «Dark Days + Canapés». Музыкант Обаро Эджимиве, взявший призрачный псевдоним, как вокалист выступал на разогреве у Metronomy, а также принимал участие в записи трека Massive Attack. В России Ghostpoet еще не был.
16-31 февраля-марта
«NAMEGALLERY»
В пятницу в «NAMEGALLERY» стартует выставка Александра Цикаришвили, одного из ведущих петербургских художников, основателя арт-объединения «Север-7», идеолога 7-й Независимой ярмарки современного искусства. Проект «Неудобная Р» – первая масштабная тотальная инсталляция автора, вобравшая в себя его мифотворчество, включающая как знаковые произведения последних лет, так и новые серии работ. Ее помогали готовить также Лиза Зельченко, Петр Дьяков, Ульяна Дьякова, Нестор Энгельке, Владимир Лило, Кирилл Канев.
16 февраля
20:30
Эрарта
В пятницу музыкальный спектакль «Из жизни планет» Олега Нестерова и группы «Мегаполис» – вновь на гастролях в Петербурге. Проект посвящен неснятым фильмам 1960-х. В его основе – четыре истории (четыре сценария) и судьбы кинематографистов оттепели.
16 февраля
21:30
«Аврора»
В пятницу, за неделю до старта проката, в «Авроре» покажут картину Фатиха Акина «На пределе». Возмущенный волной неонацистских преступлений в Германии, немецкий режиссер турецкого происхождения снял драму о женщине на грани нервного срыва (Диана Крюгер), чей муж и сын погибают в правоэкстремистском теракте. Картину покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.
17-20 февраля-мая
Эрарта
В числе поклонников затеянной китайским художником игры в прятки — граффитист JR, певец Джон Бон Джови (обложка альбома What About Now — дело рук Лю) и ООН (заказавшая Болину работу «Глобальные цели», в которой тот растворяется во флагах 193 стран).
17 февраля
10:30
Новая сцена Мариинского театра
В субботу выпускники всех лет и специальностей Санкт-Петербургского государственного университета проведут свою главную ежегодную встречу – Реюнион. На мероприятии пройдут дискуссионные сессии об искусственном интеллекте, урбанистике, цифровой экономике, персонализированной медицине с участием Татьяны Черниговской, Евгения Вололазкина, Александра Цыпкина и многих других. В программе также балет «Кармен-сюита».
17 февраля
18:00
«Упсала-цирк»
В « Упсала-Цирке» в субботу покажут экспериментальный спектакль Яны Туминой. Вдохновившись идеей об универсальности языка поэзии, режиссер поставила проект по мотивам японских трехстиший – хокку. В спектакле вместе с профессиональными артистами участвуют дети и подростки с особенностями развития и без них – каждый из которых рассказывает о той красоте, которую он видит вокруг и внутри себя, открывая в себе будущего поэта – ученика Мацуо Басё.
17-14 февраля-апреля
Музей уличного искусства
В субботу в Музее уличного искусства откроется экспозиция «Граффити в эпоху интернета» под кураторством Игоря Поносова. Она будет работать только по выходным дням и продлится до 14 апреля. На выставке будут проекты Mathieu Tremblin (Франция), Yamaguchi Takahiro (Япония), Filippo Minelli (Италия), Саши Курмаз (Украина), Паши 183 (Россия), Кирилли КТО (Россия) и многих других.
17 февраля
23:00
«Warpp»
В клубе Warpp в субботу впервые в России выступит шведский продюсер Генри Хартиг (aka Cid Inc). Он начал карьеру в 1990-х, а в 2008 году основал свой лейб (одноименный своему псевдониму). Генри работал с DJ Guy, Charlie May и Henry Saiz.
17 февраля
23:00
«Кузня»
В субботу в «Кузне» – сборный концерт-эксперимент петербургских музыкантов и диджеев — сет Артема Илевина (из паблика Feed Your Head), песни Тоси Чайкиной, а также импровизацией на грувбоксах и сэмплерах диджея Krjuk'а.
17 февраля
23:55
«Mosaique»
В субботу в Mosaique пройдет презентация новой инсталляции,под названием Rack. На мероприятии за вертушками появятся куратор клуба – Moralez, резиденты «Underground Experience» - Zaletny и Ershov, а специальным гостем станет радиоведущий и диджей Worx. Лайв также отыграет участник проекта «Archaika» – Tekstur.
17 февраля
23:55
«Blank»
В субботу начнет работать новый клубный проект Blank, расположившейся в бывшем здании завода «Арсенал» на Арсенальной набережной, 1. На первой вечеринке выступят немец Orson Wells – резидент культового франкфуртского клуба «Robert Johnson», Noizar – представитель киевского клуба «Closer», а также Module Werk.
17 февраля
23:55
«Клуб»
На третей вечеринке серии «Кислоты» в «Клубе» выступит датчанин Schacke. Известный прежде как Haraam и Body Stress, он к 24 годам стал одним из виднейших деятелей нойз-сцены и основателем лейбла Moral Defeat.
17 февраля
23:59
«Stackenschneider»
Гостем второй вечеринки «Try The Pie» в «Stackenschneider» станет один из наиболее востребованных артистов минимал-сцены — французский диджей и продюсер TC80. За последние 10 лет он успел выступить в бесчисленном количестве клубов Германии и других стран Европы. На музыку TC80 сильное влияние оказала его любовь к японским видео-играм 1980-х и 1090-х, аниме и саундтрекам к научной фантастике.
18 февраля
19:30
Тамбовская ул., 63
Самый популярный психолог наших дней Михаил Лабковский снова проведет в Петербурге публичную консультацию. На этот раз тема встречи – «Любовь и счастье: где их найти и как сохранить». Психолог уверен, что вся проблема в том, что большинство ищет счастья вовне, тогда как оно – внутри. За два часа Михаил также разберет конкретные истории из жизни, которые сможет рассказать любой пришедший на лекцию. Письменные вопросы лучше готовить заранее. Подробности здесь.
18 февраля
18:00
Галерея «Свиное рыло»
В галерее «Свиное рыло» арт-группы НОМ открывается выставка, посвященная 35-летнему юбилею образования группы «Митьки» и выхода одноименной книги. В экспозиции – работы Владимира Шинкарева, Василия Голубева, Виктора Тихомирова, Дмитрия Шагина, Андрея Филиппова, Андрея Кузнецова, Владимира Яшке, Александра Горяева, Андрея Кузьмина, Владимира Тихомирова. На вернисаже пройдет концерт «Митьковских песен». Вход свободный.
до 19 февраля
Эрарта
Борис Гребенщиков – это не только про «Аквариум». В Эрарте до 19 февраля можно увидеть картины маслом на холсте и рисунки, созданные музыкантом за последние годы. Кстати, 16 февраля у группы выйдет новый альбом.
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