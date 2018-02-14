Уикенд в Петербурге с 15 по 18 февраля

15-18 февраля Новая Голландия

Масленица на Новой Голландии



С четверга по воскресенье на Новой Голландии – празднование Масленицы. В этом году она пройдет во дворе «Бутылки». Кафе-резиденты острова будут готовить согревающие напитки и блины с необычными начинками: форшмаком, грибами и фунчозой в сливках, прошутто и моцареллой, мясом и острым соусом хабанеро, кокосовой сгущенкой, манговым чатни и многими другими. Также в программе – мастер-классы для детей и сжигание чучела Масленицы (с использованием безопасных холодных пиротехнических залпов).