Новый музей блокады Ленинграда начнут строить летом 2018 года

Строительство нового музея блокады Ленинграда начнется летом 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко отметил, что проект музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» уже одобрен, сейчас готовится проектно-сметная документация.

«Строительство нового здания в центре города, в излучине Невы начнется летом этого года. Музей в Соляном переулке будет сохранен, он станет филиалом, посвященным истории самого музея», — отмечает пресс-служба Смольного.

Ранее вице-губернатор Игорь Албин сообщал, что новый музей блокады появится на Смольной набережной до сентября 2019 года. Строительство, по его словам, увяжут с возведением неподалеку Орловского тоннеля. По предварительным данным, новый музей займет площадь в 1,73 га на пересечении Смольной набережной и Орловской улицы.

Стоимость проекта оценивалась изначально в 1,4 млрд рублей, а потом в 1,8 млрд рублей, из которых в 2018 году планируется выделить 1 млрд рублей. В октябре 2017 года в конкурсе архитектурных проектов на строительство музея выиграла «Студия 44» Никиты Явейна. Музей будет состоять из нескольких блоков на круглой лестничной поверхности музея. Каждый из них получит свое название. Башня с витриной, в которой выставят кусок хлеба, станет называться «Голод», бомбы над головами посетителей — «Огонь», портреты ленинградцев — «Скорбь». 27 января, в День полного снятия блокады Ленинграда, в Кировском районе Ленобласти открылся новый павильон музея «Прорыв блокады Ленинграда».

Архитектурный критик и колумнист «Собака.ru» Мария Элькина написала колонку о том, почему Петербург не готов к созданию музея блокады.

По материалам «ДП»