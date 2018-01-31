Как изменится старейший музей России — Кунсткамера?

Как вышло, что вы оказались среди претендентов на пост директора Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого?

Я думаю, что это связано с моей известностью как ученого-этнографа и режиссера-документалиста. В Петербурге у меня много знакомых исследователей, с которыми я встретился во время арктических экспедиций, а предложил мою кандидатуру предыдущий директор и мой друг Юрий Чистов. Кунсткамера славится тем, что здесь неоднократно призывали варягов, эффективных вождей. В XVIII веке ею руководили немцы, а до Юрия Чистова эту должность занимал Чунер Таксами, представитель малого народа нивхов из Приамурья. Обновление представляется мне здоровой гигиеной науки — я, как теоретик антропологии движения, сторонник того, чтобы люди и институции не превращались в лежачий камень, под который ничего не течет.

Но зачем вам, успешному ученому, было ввязываться в этот сложный проект? Вы же понимаете, что на фоне других петербургских музеев Кунсткамера — лежачий камень?

Да. В какой-то период это даже стало идеей: сохранить Кунсткамеру как вещь в себе, закапсулировать ее, чтобы лет через сто она сама стала уникальным экспонатом. Позиция отчасти верна, и я бы не хотел радикально от нее отказываться, но переосмыслить ее нужно. Честно говоря, до того, как приступить к работе, думал, что я, усталый путник после многих экспедиций, просто отдохну в этом этнографическом раю. Ведь антрополог — редкий зверь, он часто бродит в одиночку. На Земле немного таких мест, где существуют общины этнографов, и здесь я чувствую себя очень уютно в своей среде. Но вскоре стало понятно, что в Кунсткамере многое придется менять. И раз уж меня выбрали руководить музеем, я должен эту работу сделать. Конечно, было бы хорошо, если бы задача была попроще.

Я новый человек в Петербурге, у меня нет твердой опоры, я во многом играю ва-банк, поставил свое имя в залог этих преобразований. Даже мои близкие друзья качают головами и говорят, что риск неадекватный. Но я думаю, что менее решительными шагами мы просто никуда не придем. К тому же в Кунсткамере и так был запланирован ремонт, а я решил воспользоваться этим попутным ветром. Музей должен остаться машиной времени, переносящей нас в другие эпохи. Но сегодняшняя экспозиция создавалась в советские годы по мере поступления новых коллекций, и наша задача сейчас — изменить ее, продумав стройную и логичную сюжетную последовательность. Чтобы посетитель, входя в музей, не утыкался в невесть откуда взявшуюся Америку, а начинал кругосветное путешествие с момента заселения человеком планеты. Мы поменяем свет, антураж, выстроим мизансцены. И все это для того, чтобы экспонаты, в которых и так много жизни, заиграли, стали динамичными. В залах появятся главные герои, акценты, включится психологизм. Мы будем воздействовать на разные чувства зрителей с помощью видео, звуков, запахов, но очень умеренно, чтобы ни в коем случае не возникало китча. Воздействие будет незаметным, как 25-й кадр.