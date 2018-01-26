Уральской улице на Васильевском острове подарят новую жизнь с кафе, офисами и парком
Член совета директоров сети «Максидом» Мария Евневич и директор по развитию Николай Евневич рассказали в эксклюзивном интервью «Собака.ru» о планах по благоустройству участка на Васильевском острове. В частности, они сообщили о том, что хотят сделать 6-ю и 7-ю линии пешеходной зоной до самой реки Смоленки.
Николай Евневич
Директор по развитию сети «Максидом»
Сами мы этого сделать не можем — территория принадлежит городу, а не нам. Но это красивая фантазия, которая в нашем представлении укладывается в концепцию туристического развития города. Мы не хотим делать унылые мелкокабинетные офисы, в которых сидят клерки. Интереснее обустроить светлые опен-спейсы (они сами напрашиваются в имеющиеся здания шириной 12 метров), привлечь компании из сферы IT, медиа, коммуникаций — таким людям нравится добираться до работы на велосипеде или прогуливаться от метро по пешеходке, а не по шумным 8-й и 9-й линиям с напряженным трафиком.
Наши собеседники также рассказали о том, что планируют подарить новую жизнь Уральской улице, на которой находится бывшим завод им. Калинина. Мария и Николай Евневич планируют превратить его в кластер с парком, офисами и кафе, облагородить участок набережной и сделать живописную прогулочную зону. Напомним, ранее куратор пространства «Порт Севкабель» Алексей Онацко рассказал нам о планах соединить водными маршрутами «Лахта Центр», Новую Голландию и другие кластеры Петербурга.
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