Уральской улице на Васильевском острове подарят новую жизнь с кафе, офисами и парком

Директор по развитию сети «Максидом»

Сами мы этого сделать не можем — территория принадлежит городу, а не нам. Но это красивая фантазия, которая в нашем представлении укладывается в концепцию туристического развития города. Мы не хотим делать унылые мелкокабинетные офисы, в которых сидят клерки. Интереснее обустроить светлые опен-спейсы (они сами напрашиваются в имеющиеся здания шириной 12 метров), привлечь компании из сферы IT, медиа, коммуникаций — таким людям нравится добираться до работы на велосипеде или прогуливаться от метро по пешеходке, а не по шумным 8-й и 9-й линиям с напряженным трафиком.