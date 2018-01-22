Новую Голландию и Крюков канал свяжут мостом

К Новой Голландии собираются построить новый мост от Крюкова канала. Об этом сообщает издание kanoner.ru.

Сейчас остров соединен с берегом двумя переправами — 1-й и 2-й мосты Круштейна. Оба переброшены над Адмиралтейским каналом. 1-й мост (ближе к площади Труда) используется как служебный, а по 2-му посетители попадают на территорию.

Для подключения моста, который планируют разместить южнее Ново-Голландского канала, будет разобран 12-метровый фрагмент набережной Крюкова канала: камни и решетку передадут на временное хранение в Мостотрест. Сам мост будет опираться на столбы, которые всадят в дно. 21-метровый пролет сделают цельнометаллическим. Мост получит четыре торшера-фонаря на гранитных постаментах и стальное ограждение.