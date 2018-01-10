Колокола, башни и старинные лестницы: 10 самых красивых квартир Петербурга
Автор фотопроекта «Старый фонд» и исследователь петербургских домов Максим Косьмин специально для нас выбрал десять самых интересных квартир, в которых он побывал в 2017 году.
1. Мансарда с жилой башней в Центральном районе
2. Дом 1905 года на Петроградской стороне
3. Квартира в районе Пески с сохранившейся редкой полихромной печью начала XX века
4. Коммунальная квартира в неприметном доме рядовой застройки начала XX века в Семенцах
5. Бывшая мастерская в доме Бака —она же комната в коммунальной квартире с потолком от 6 до 8 метров. Когда-то здесь творили Николай Беккер и Авенир Пархоменко
6. Коммунальная квартирая на Марата.
В ней есть анфиладная дверь с фацетными стёклами, старинные обои и витая проводка.
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