Колокола, башни и старинные лестницы: 10 самых красивых квартир Петербурга

Автор фотопроекта «Старый фонд» и исследователь петербургских домов Максим Косьмин специально для нас выбрал десять самых интересных квартир, в которых он побывал в 2017 году. 

1. Мансарда с жилой башней в Центральном районе

2. Дом 1905 года на Петроградской стороне

3. Квартира в районе Пески с сохранившейся редкой полихромной печью начала XX века

4. Коммунальная квартира в неприметном доме рядовой застройки начала XX века в Семенцах

5. Бывшая мастерская в доме Бака —  

она же комната в коммунальной квартире с потолком от 6 до 8 метров. Когда-то здесь творили Николай Беккер и Авенир Пархоменко

6. Коммунальная квартирая на Марата.

В ней есть анфиладная дверь с фацетными стёклами, старинные обои и витая проводка.

7. Лестница прямо внутри квартиры с отдельным входом в доме на Большой Монетной.

Сохранились метлахская плитка и дверь из хвои, расписанная под ценные породы

8. Дом общества «Строитель» на проспекте Добролюбова

9. Квартира со световым фонарем в доходном доме Бака на Кирочной

10. Жилая башня на Петроградской стороне с сохранившейся исторической винтовой лестницей

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