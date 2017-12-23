Ксения Собчак просит разрешения «высказаться на улицах родного города»

Собчак рассказала, что ей и её штабу «отказывают по абсолютно надуманным причинам», а также «отсылают в такие места, в которых сами чиновники бывают только в страшных снах». Она получала отрицательные ответы от руководства Адмиралтейского, Петроградского, Центрального и Василеостровского районов.

При этом, добавляет кандидат в Президенты РФ, право на проведение публичных мероприятий и встреч в рамках избирательной кампании ей гарантировано «главным законом страны – Конституцией РФ».

В финале письма она добавила: «В связи с этим, прошу разрешить мне и моей команде, и любому горожанину, кто в соответствии с законом хочет в той или иной мирной форме высказаться на улицах моего родного города, не препятствовать, соблюдая не только букву, но и дух Закона».

Напомним, 2 декабря Ксения Собчак открыла предвыборный штаб в Петербурге и выразила надежду, что если бы её отец, Анатолий Собчак, мог её видеть, он бы мог ей гордиться.