Ксения Собчак просит разрешения «высказаться на улицах родного города»
Ксения Собчак обратилась к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой разрешить ей «высказаться на улицах родного города». Открытое письмо она опубликовала на сайте своей избирательной компании.
Собчак рассказала, что ей и её штабу «отказывают по абсолютно надуманным причинам», а также «отсылают в такие места, в которых сами чиновники бывают только в страшных снах». Она получала отрицательные ответы от руководства Адмиралтейского, Петроградского, Центрального и Василеостровского районов.
При этом, добавляет кандидат в Президенты РФ, право на проведение публичных мероприятий и встреч в рамках избирательной кампании ей гарантировано «главным законом страны – Конституцией РФ».
В финале письма она добавила: «В связи с этим, прошу разрешить мне и моей команде, и любому горожанину, кто в соответствии с законом хочет в той или иной мирной форме высказаться на улицах моего родного города, не препятствовать, соблюдая не только букву, но и дух Закона».
Напомним, 2 декабря Ксения Собчак открыла предвыборный штаб в Петербурге и выразила надежду, что если бы её отец, Анатолий Собчак, мог её видеть, он бы мог ей гордиться.
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